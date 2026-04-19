Lebron James y Luke Kennard, los principales actores del triunfo de los Lakers.

Luke Kennard anotó 27 puntos, la cifra más alta de su carrera en playoffs, LeBron James consiguió 19 puntos y 13 asistencias, y los Lakers de Los Ángeles, con un equipo mermado, aprovecharon la ausencia por lesión de Kevin Durant para lograr una victoria por 107-98 sobre los Rockets de Houston en el primer partido de su serie de primera ronda de los playoffs el sábado por la noche.

Deandre Ayton anotó 19 puntos y capturó 11 rebotes por los Lakers que lograron una impresionante victoria sin sus dos máximos anotadores.

Fuera Durant, Doncic y Reaves

Ambos equipos disputaron el partido inaugural sin su jugador más importante. Luka Doncic y Austin Reaves han estado de baja indefinidamente por lesiones desde el 2 de abril, mientras que Durant fue baja de última hora por una contusión en su rodilla derecha.

Los Ángeles brilló gracias a un 60,6% de acierto en sus tiros, mientras que limitó a los Rockets a un 37,6% con una defensa asfixiante. Esta diferencia permitió a los Lakers ganar a pesar de haber intentado solo 66 tiros —la menor cantidad en un partido de la NBA en las últimas tres temporadas— y de haber cedido 21 rebotes ofensivos.

“Eso es lo que tiene que ser: un trabajo en equipo”, dijo James, de 41 años, tras comenzar su decimonovena postemporada en la NBA. “Cuando te falta tanta potencia ofensiva como ahora con AR y Luka fuera, todos tenemos que hacer nuestro trabajo y tal vez incluso un poco más, protegernos mutuamente tanto en ataque como en defensa, y creo que lo hicimos esta noche”.

Alperen Sengun anotó 19 puntos y Jabari Smith Jr. aportó 16 puntos y 12 rebotes para los Rockets, quintos cabezas de serie. Amen Thompson sumó 17 puntos.

El segundo partido se juega el martes por la noche en Los Ángeles.

Durant se golpeó las rodillas con un compañero durante el entrenamiento del miércoles. Reed Sheppard encestó cinco triples y anotó 17 puntos, pero los Rockets tuvieron problemas para anotar con regularidad.

“Ganamos en muchas áreas, pero nuestro tiro fue deficiente”, dijo el entrenador de Houston, Ime Udoka. “Será difícil superar eso, pero dejamos escapar algunas oportunidades”.

Los Ángeles también se benefició de la actuación de Marcus Smart, quien anotó 15 puntos y repartió ocho asistencias, incluyendo cuatro triples. Smart había declarado antes de la serie que el éxito dependería de la «fuerza de voluntad», y los Lakers claramente tenían más para empezar.

Bronny James comenzó el segundo cuarto jugando con su padre, en los primeros minutos importantes de playoffs de la carrera del joven de 21 años.