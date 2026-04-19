Denver y Cleveland lucen superiores en inicio de playoffs

Jamal Murray celebra uno de sus canastos en el primer choque entre los Nuggets y los T-Wolves.

Los Nuggets dominaron 116-105 a los T-Wolves, mientras que los Cavaliers dominaron a los Raptors 126-113 en el primer partido de postemporada de la NBA.

Jamal Murray anotó 30 puntos, encestando 16 de 16 tiros libres y Nikola Jokic logró un triple doble, lo que permitió a los Denver Nuggets superar un comienzo lento y vencer a los Minnesota Timberwolves 116-105 el sábado en el primer partido de su serie de primera ronda de los playoffs.

Jokic anotó 25 puntos, capturó 13 rebotes, repartió 11 asistencias y sufrió una hemorragia nasal en un partido físico entre los rivales de la División Noroeste. Se pitaron 42 faltas, además de una falta técnica por conducta antideportiva a Jaden McDaniels por empujar a Jokic por la espalda y otra al entrenador de los Nuggets, David Adelman. Julius Randle y Aaron Gordon también recibieron faltas técnicas al final del partido.

Denver ha ganado 13 partidos consecutivos desde su derrota el 18 de marzo.

Murray, que falló sus ocho intentos de triple, y los Nuggets llegaron a estar abajo por hasta 12 puntos al principio, pero lograron una racha de 17-2 en el tercer cuarto para ampliar su ventaja a dos dígitos. Los Timberwolves, que estuvieron más de cuatro minutos sin anotar en un momento del tercer cuarto, redujeron la desventaja a 97-95 con 6:23 restantes.

Jokic anotó cinco puntos seguidos para ayudar a contener a Minnesota. Murray realizó uno de los tiros más importantes del partido desde media cancha. Con el reloj de posesión a punto de agotarse, lanzó el balón hacia la canasta y rozó el aro, reiniciando el reloj. Esto derivó en una clavada de Gordon que le dio a Denver una ventaja de 108-101 con 1:50 por jugar. Gordon anotó 17 puntos a pesar de tener problemas de faltas al principio del partido.

Anthony Edwards anotó 22 puntos jugando con una molestia en la rodilla derecha. Además, repartió siete asistencias, convirtiéndose en el líder histórico de asistencias en postemporada de la franquicia. Donte DiVincenzo encestó cuatro triples.

Estos equipos están tan igualados que los Nuggets lideran la serie entre temporada regular y playoffs con un balance de 15-14 desde la temporada 2022-23. Ambos equipos han ganado una serie de playoffs entre sí durante ese periodo.

Esta serie sigue el lunes por la noche.

Mitchell, Struss y Harden se combinan a la perfección

El estelar de Cleveland Donovan Mitchell se desplaza sobre la defensa de Brandon Ingram en el primer choque de postemporada.

Donovan Mitchell cuenta con más apoyo en la plantilla de los Cleveland Cavaliers de cara a la postemporada de este año.

Pero incluso con una plantilla más amplia, Mitchell sigue teniendo la mentalidad de dar un golpe de autoridad en el primer partido de una serie.

El base All-Star lo volvió a hacer el sábado por la tarde con 32 puntos, la máxima anotación del partido, en la victoria de los Cavaliers por 126-113 en sobre los Toronto Raptors en el primer partido de su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Se trata de un récord de la NBA de nueve partidos consecutivos en los que Mitchell ha anotado al menos 30 puntos en el primer partido de una serie.

La racha de Mitchell comenzó con los Utah Jazz durante los playoffs de 2020 —celebrados en Walt Disney World en Orlando, Florida, durante la pandemia de COVID-19— cuando anotó 57 puntos contra los Denver Nuggets. Esa sigue siendo una marca de los Jazz en playoffs y la tercera actuación con mayor puntuación en la historia de la postemporada de la NBA.

Mitchell tiene un récord de 5-4 en esta racha en partidos inaugurales de series, incluyendo 3-3 con Cleveland desde que llegó en un intercambio procedente de Utah en septiembre de 2022.

James Harden, adquirido de los LA Clippers en una sorprendente operación de último momento, ayudó a estabilizar a los Cavaliers durante una primera mitad muy igualada, pero fueron Mitchell y Max Strus quienes ayudaron a asestar los golpes definitivos a los Raptors en la segunda mitad.

Mitchell anotó 13 puntos en la primera mitad, frente a los 15 de Harden, y los Cavaliers se fueron al descanso con una ventaja de 61-54. Mitchell anotó 11 puntos y Strus sumó ocho, mientras Cleveland dominaba el tercer cuarto y se colocaba con una ventaja de 21 puntos al inicio de los últimos 12 minutos.

Harden finalizó con 22 puntos y 10 asistencias que sumaron 23 puntos. Seis de las asistencias fueron para el pívot Jarrett Allen y el alero Evan Mobley.

Max Struss anotó 24 puntos con cuatro aciertos detrás del arco.

El trigésimo punto de Mitchell llegó con una bandeja a falta de 9:28 para el final, ampliando la ventaja de Cleveland a 106-84. El veterano de nueve años encestó 7 de 13 tiros desde dentro de la zona, algo que complació al entrenador Kenny Atkinson.

Mitchell promedia 33,1 puntos en los partidos inaugurales de las series, el segundo mejor registro en la historia de la NBA para un jugador que ha participado en al menos 10 series de postemporada. Su promedio de 28,4 puntos en los playoffs lo sitúa empatado con LeBron James en el sexto puesto entre los jugadores con al menos 50 partidos disputados.