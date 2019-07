SANTO DOMINGO.- Un equipo de abogados del magnate estadounidense John David McAfee, detenido el martes por posesión de armas de fuego a bordo de su yate “The Great Mystery”, informó que su defendido fue enviado ayer a Londres, Inglaterra y le devolvieron los 83 mil dólares que le ocuparon.

Los abogados Cándido Simón, Carlos Olivares, Jean Carlos Decena y Eddy Ureña, quienes asistieron legalmente al empresario nacionalizado estadounidense, anunciaron que su cliente salió ayer voluntariamente por el Aeropuerto de Las Américas hacia Londres, luego de comprobarse que él no tiene caso penal en Estados Unidos.

“La información es muy precisa y tenemos la instrucción de solo proveer esa información y no dar detalles, por instrucciones del cliente, fue ayer cuando él salió hacía Londres, luego que las autoridades dominicanas comprobaran que en Estados Unidos él no tiene ningún caso penal”, precisaron durante una rueda de prensa en la que no dieron mucho detalles del caso y solo abordaron aspectos puntuales.

Manifestaron el agradecimiento del empresario por el trato respetuoso que recibió de las autoridades dominicanas a pesar del mal momento que vivió.

“Él y su esposa se fueron en un vuelo comercial de Air France, volaron hacia Londres vía Madrid, España, y ya tenemos confirmado que están en Inglaterra, no en Estados Unidos”, precisó Simón, quien fungió de vocero principal.

Precisó que los demás compañeros serían enviados hoy por la Dirección General de Migración a sus respectivos países.

Explicó que su cliente fue enviado a Londres por una decisión consensuada con él, las autoridades y su defensa “a él se le preguntó que a qué país quería ir y decidió irse a Londres, porque él nació en Inglaterra y se crió en Estados Unidos.

Los abogados acompañaron anoche a McAfee hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas.