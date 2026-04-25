Marcus Rashford del Barcelona celebra tras anotar en el encuentro de La Liga ante Getafe el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

Barcelona.– El Barcelona dio un paso importante hacia la conquista de su segundo título consecutivo de La Liga tras imponerse como visitante al Getafe, en una jornada que también dejó al Atlético de Madrid con un resultado positivo antes de su compromiso en semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal.

Fermín López dedicó su gol de apertura, a los 45 minutos, al lesionado Lamine Yamal, quien es el máximo goleador y principal asistente del Barcelona. Yamal se perderá el resto de la temporada por una lesión muscular, pero espera estar en condiciones para el Mundial con España.

Tras marcar, Fermín cruzó los brazos y levantó los dedos para hacer la señal de “304” que Yamal utiliza para celebrar sus goles, en referencia a los tres últimos números del código postal de su ciudad natal, al norte de Barcelona.

Rashford ingresó como suplente y sentenció el triunfo 2-0 al 74 con una acción individual, mientras el Barcelona consiguió su primera victoria en Getafe en seis temporadas .

Barcelona amplió la ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo, a unos contundentes 11 puntos cuando restan apenas cinco jornadas, incluido otro Clásico en el Camp Nou el 10 de mayo.

“Hemos celebrado la victoria (no el título). Lo dije antes del partido, solo estábamos centrados en el trabajo que teníamos que hacer hoy”, dijo el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, al mirar hacia el partido del próximo fin de semana en Osasuna. “Agradezco cómo han jugado, no era fácil estar centrado, defender, no está hecho, quedan cinco partidos y nos centramos en el siguiente partido”.

La defensa física y sin florituras del Getafe frenó al Barcelona durante media década en sus enfrentamientos en el Coliseum. Barcelona había marcado solo una vez en sus cinco visitas anteriores al estadio al sur de Madrid, una racha de cuatro empates consecutivos y una derrota en 2020. La victoria previa del Barcelona aquí había sido en 2019.

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Y el partido del sábado comenzó como otra batalla cuesta arriba para el Barcelona hasta que Pau Cubarsí ganó un balón dividido en el mediocampo y Pedri González aprovechó la oportunidad para sorprender por fin a la defensa del Getafe fuera de posición. El mediocampista español metió un pase magnífico hacia adelante para superar la trampa del fuera de juego de los locales, y Fermín hizo el resto al rematar por delante de David Soria.

Luego, con el Getafe yendo al ataque con la esperanza de un empate tardío, Rashford corrió para alcanzar un balón largo de Robert Lewandowski y condujo más de medio campo antes de perfilarse ante Soria y definir a la red.

Barcelona anunció el jueves que Yamal se perdería el resto de la temporada después de sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda el día anterior al convertir un penal en la victoria 1-0 sobre el Celta de Vigo.

“Desde aquí le mando un abrazo”, dijo Fermín sobre Yamal después del partido. “Es muy importante para nosotros, es una pena que no pueda jugar, pero lo importante es que se recupere bien y esté listo para el Mundial”.

El poco utilizado delantero Roony Bardghji fue titular en el lugar de Yamal por la banda derecha del ataque del Barcelona. El sueco de 20 años remató desviado en la única ocasión clara de gol del Barcelona antes de que Fermín abriera el marcador.

El Getafe, que ha rendido por encima de lo esperado otra vez esta campaña bajo el entrenador José Bordalás, se mantuvo en el sexto puesto y en la pelea por un boleto a la Europa League.

El Madrid vio otro golpe a sus ya escasas esperanzas de alcanzar al Barcelona el viernes, cuando el Real Betis anotó en el tiempo añadido para empatar 1-1. El Madrid contempla la posibilidad de encadenar dos temporadas sin un gran título desde la llegada de Kylian Mbappé.

El Atlético consigue victoria antes del Arsenal

Sorprendentemente para un equipo que llegó a la final de la Copa del Rey, está entre los cuatro primeros de La Liga y en el final four de la principal competición de Europa, el Atlético atravesaba una horrible racha de resultados en las últimas semanas.

El equipo de Diego Simeone había perdido siete de sus ocho partidos anteriores en todas las competiciones, incluida una derrota en penales ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey el fin de semana pasado.

Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla, España, el sábado 18 de abril de 2026. (Foto AP/Jose Breton)

Pero los goles de Antoine Griezmann a 49 y un doblete de Alexander Sorloth en el estadio Metropolitano aseguraron una remontada 3-2 contra el Athletic Bilbao.

El Athletic se adelantó con un gol de Aitor Paredes, mientras que Gorka Guruzeta anotó en el tiempo añadido.

El Atlético, que recibe al Arsenal el miércoles en la Liga de Campeones, se mantiene en el cuarto puesto con una ventaja de 10 puntos sobre el Betis, quinto.

Jan Oblak fue titular por segundo partido consecutivo con el Atlético después de que el portero se perdiera varios encuentros por una lesión muscular.

Doblete del Alavés

El delantero del Alavés Toni Martínez anotó dos veces en menos de 10 minutos para impulsar a su equipo a una victoria 2-1 de remontada sobre el Mallorca, mientras que el Valencia venció 2-1 al Girona.

Además de los cinco primeros equipos, el resto de la tabla estaba increíblemente apretado, con solo 10 puntos separando al Getafe, sexto, del Sevilla, 18º, en la zona de descenso.