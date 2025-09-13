Corte de cinta en la ceremonia de inauguración de la Expo Mercado de Valores 2025. / Fuente externa

Santo Domingo.-Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y un simbólico corte de cinta, seguido de un recorrido por el Distrito Financiero, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) inauguró la tercera edición de la Expo Mercado de Valores 2025, bajo el lema “Invertir con propósito”, en favor de fortalecer la cultura financiera y promover la inversión responsable.

En el evento, que se desarrolla desde este sábado, en el Hotel Real Intercontinental Santo Domingo se contempla la impartición de paneles, conferencias y dinámicas educativas dirigidas a diversos públicos.

El superintendente Ernesto Bournigal Read, destacó el crecimiento histórico del mercado de valores dominicano con más de 710 mil transacciones en 2024, equivalentes al 193% del PIB.

Resaltó, además, el impacto de los fondos de inversión en la generación de empleo y desarrollo económico, así como los avances en inclusión financiera mediante iniciativas como ProInversionista.

También anunció mejoras regulatorias como el Reglamento de Crowdfunding y una transformación digital, que incluye el lanzamiento oficial de la página web renovada, con un diseño más amigable, intuitivo y funcional.

“Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con un mercado de valores que sea motor de desarrollo y plataforma de oportunidades.

El mercado de valores no es solo una herramienta financiera: es una vía para construir progreso con visión, acción y confianza compartida”, afirmó Bournigal Read.

Como parte del acto inaugural, se entregó una placa de reconocimiento al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, por sus aportes al desarrollo y modernización del mercado de valores dominicano.