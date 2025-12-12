Abreu: “Me sentí bastante bien con mi repertorio”

Dentro de muchas incertidumbres, de si podrá seguir lanzando con los Tigres del Licey, el derecho Albert Abreu se lució en la lomita lanzando seis sólidos capítulos en blanco y 5 ponches, en el triunfo 1-0 sobre los Gigantes del Cibao.

"Me sentí bastante bien con mi repertorio. Era un juego muy importante para mí, el equipo y los fanáticos. Pudimos prepararnos adecuadamente y tuve control de todos mis lanzamientos… Era la primera vez que (Senger) me recibía en la temporada, tuve una excelente comunicación con él, ambos llevándonos del otro", expresó Abreu.

Hace unos días se ventiló la información de que Abreu había firmado con un equipo en Japón, lo cual pondría un alto a su accionar esta campaña.

“Aún no hay nada oficial”, señaló el lanzador tras el partido.

En las últimas 12 entradas ha permitido una sola carrera y ha recetado 12 ponches.