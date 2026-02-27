Academia La Javilla viaja a Panamá para la Copa Canalera 2026

La representación de la Academia la Javilla durante la inauguración de la Copa Canalera, torneo en homenaje al Canal de Panamá, a la izquierda el dirigente leo Mercedes.

Santo Domingo.- Dos selecciones de la Academia La Javilla partieron a Panamá, para competir en uno de los eventos más importantes del béisbol juvenil en ese país, la Copa Canalera, torneo en homenaje al Canal de Panamá.

El equipos participarán en las categorías 9-10 años y 11-12 años, enfrentando a escuelas y academias de alto nivel provenientes de México, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico, Aruba, Costa Rica y Curazao.

Las expectativas están muy altas, con la firme convicción de traer la corona al país y dejar el nombre de República Dominicana en lo más alto. “Estamos seguros de que nuestros jugadores darán lo mejor por su patria”, declaró su Presidente John Carmona antes de la salida.

Durante la estadía en Panamá, que se extenderá hasta el 1 de marzo, el equipo estará hospedado en hoteles, y también realizará tours culturales para que los niños aprendan sobre la rica historia y tradiciones panameñas.

Además, La Javilla ha preparado souvenirs especiales para intercambiar y fortalecer los lazos de amistad con los demás equipos dominicanos presentes en el torneo.