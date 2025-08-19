Santo Domingo. – Un camión cisterna que transportaba combustible se incendió este lunes tras chocar contra un poste del tendido eléctrico en la avenida Ecológica, cerca de una estación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y debajo de redes eléctricas.

El incidente obligó a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) a suspender el servicio eléctrico en sectores de San Isidro como medida de precaución, mientras las autoridades trabajan en controlar el fuego e investigar las causas del accidente.

La empresa informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que el servicio será restablecido “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

El accidente ocurre en un contexto delicado para la administración del presidente Luis Abinader, marcada por críticas recurrentes a los apagones prolongados que afectan distintas regiones del país.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) responsabilizó al gobierno por el deterioro del sistema eléctrico.

Dirigentes como Domingo Jiménez Reyes señalaron que la actual administración no ha planificado adecuadamente el crecimiento de la demanda energética ni ha implementado medidas preventivas frente a la sobrecarga del sistema. “Lo que vivimos hoy es una crisis por falta de previsión del gobierno”, aseguró.

Informes oficiales indican que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) registran pérdidas de hasta un 37 %, equivalentes a unos 1 700 millones de dólares anuales.

Rubén Bichara, exadministrador de la CDEEE, advirtió que sin inversión en mantenimiento e infraestructura, los apagones podrían intensificarse, especialmente durante el verano.

Aunque el gobierno ha anunciado la incorporación de 525 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la preocupación social y política persiste.

El presidente Abinader pidió disculpas recientemente por los cortes de luz durante una visita a la Central Termoeléctrica Punta Catalina.