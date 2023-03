Acerca del artículo de opinión

Hace algunas semanas (21 de febrero) tuve el honor de exponer en el coloquio “Los géneros periodísticos”, organizado por la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A petición del apreciado colega Adalberto Grullón, hablé del artículo de opinión. Quiero compartir el esquema en el que se fundamentó mi exposición:

1-El artículo de opinión es un tipo de escrito que incluye la mayor libertad expresiva, tanto en contenido como en recursos formales. Es la forma de escribir en periódicos o revistas a la que están invitados quienes no son profesionales del periodismo, todos tenemos derecho a opinar. De este modo, puede afirmarse que el artículo de opinión es y tiene que ser libre, porque está ligado a un derecho fundamental de la persona.

2-El autor del artículo emite apreciaciones acerca de los hechos, de las personas e incluso sobre cuestiones abstractas, por ejemplo. No hay límites temáticos para el artículo de opinión. Todo cabe en él: política, economía, salud, agricultura, filosofía, religión, cine, teatro, literatura, en fin, nada humano le es ajeno.

3-Mediante el artículo, el autor emite valoraciones acerca de los acontecimientos, y no solo juzga y critica, sino que propone salidas a problemas, elogia acciones y por igual exalta o condena actitudes de los actores que intervienen en la vida social, política, gremial, académica, policial, choferil, militar, artística o la que fuere.

4-Si bien hay una estructura predominante en el artículo, el escritor tiene a su disposición el uso de recursos creativos acordes con su personalidad literaria. Queda dicho entonces, que el artículo revela el bagaje intelectual de quien lo escribe. Requiere pensar y saber organizar las ideas, ante todo.

5-La ortodoxia del artículo se fundamenta en el desarrollo de un texto a partir de una idea fundamental en torno a la cual se exponen argumentos que conducen, o deben conducir, a una conclusión. Por lo general, se parte de una información o de un planteamiento fuerte.

6-Los argumentos que soportan el contenido del artículo no tienen que ser opiniones, sino que el autor incluye datos o informaciones, comparaciones y presunciones, a la vez que recurre a los antecedentes de la situación tratada. En un artículo intervienen años de lectura de su autor. Esta forma lo asemeja a la estructura tesis-demostración, propia de los escritos científicos.

7-En interés de demostrar la certeza de su apreciación, el autor del artículo puede valerse de argumentos ficticios, recurso impropio del periodismo informativo, pero indispensable en la creación literaria, y que ha sido empleado por filósofos y fabulistas para expresar sus concepciones del mundo y de la sociedad.

8-Por igual, un artículo de opinión puede valerse de una crónica real en la que el autor relata un hecho, a la vez que emite valoraciones e impresiones personales sobre éste. Puede tratarse de un suceso trágico, un funeral de alguien querido o un acontecimiento alegre, como un espectáculo musical o un evento deportivo.

9-He hablado del artículo que se supone escrito, pero hay opinión hablada en radio y televisión, la cual, según me parece, difícilmente pueda alcanzar la autoridad y el peso del artículo escrito, fíjense, no dije impreso, pues también los medios audiovisuales se valen de la opinión escrita. Desde luego, no puede proceder opinión escrita de quien no se ha preparado para ello.

10-El artículo es el género más libre del periodismo, pues cada cual lo escribe como mejor le parezca, de acuerdo con su manejo del idioma y de sus referentes (lecturas, vivencias, prácticas profesionales). No olvidemos que el artículo incluye sentimientos, buenos o malos, y se cumple, con este tipo de escrito, el dicho evangélico de que de la abundancia del corazón habla la boca.