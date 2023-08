Aclara no ha invitado diputado a reunión

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), negó que haya invitado al diputado Alexis Jiménez para un encuentro con el directorio de esa institución empresarial.

Euri Andújar comunicó que esa entidad recibe todos los sectores de la vida nacional, porque ellos creen en la pluralidad y la democracia para escuchar sus planteamientos siempre y cuando hagan una solicitud. Pero, ellos tienen por norma no involucrarse en los temas internos de los partidos políticos.

“No es cierto lo que ha dicho el diputado Alexis Jiménez, en algunos medios, de que yo lo invité al encuentro con el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras”, dijo Andújar.

Recordó que las relaciones de esa institución con el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras están vinculadas a que este fue presidente de esa organización empresarial.

El presidente de la ANEIH expresó que esa organización no se inmiscuye en los asuntos de los partidos, legisladores, funcionarios o dirigentes políticos y que respeta a todos por igual, pero que no pueden dejar pasar por alto algo que no corresponde a la verdad.