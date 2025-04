Desde hace varios años ha aumentado considerablemente la aceptación y el amor por el cabello rizo, convirtiéndose en una celebración de identidad, autenticidad, belleza y orgullo, pues anteriormente se buscaba “domar” el mismo, pero la percepción del cabello rizado ha cambiado.

“Llevar el cabello rizado es una celebración de quienes somos. Para muchas personas es un acto de amor propio y empoderamiento, especialmente en sociedades donde por mucho tiempo nos han dicho que la belleza tiene que verse de cierta manera. Hay quienes llevan sus rizos simplemente porque les gusta o porque “está de moda”, pero para muchas es un símbolo de auto-aceptación y confianza en sí mismas”, afirma Carolina Contreras, Fundadora y CEO del centro de belleza Miss Rizos.

Carolina Contreras

Diferente a lo que muchos piensan el cabello rizo natural también lleva un cuidado super especial, pues para mantenerlo sano se recomienda lavarlo una o dos veces por semana. Antes del champú, se puede aplicar un pre-poo (aceite, mascarilla o acondicionador) para proteger la hebra y facilitar el desenredado.

El cuidado del cabello rizado requiere técnicas específicas y productos adecuados para mantener la salud y definición

Contreras destacó que para mantener los rizos definidos durante toda la semana y proteger el cabello se recomienda cubrirlo por las noches con un gorro o funda de satén o seda. Para manipularlo al día siguiente, sin causar frizz y aportar volumen, es ideal aplicar unas gotas de un aceite ligero como almendra, jojoba o argán (o el que tengan disponible).

“Y en cuanto al corte requiere un corte diseñado específicamente para su textura. Para mantenerlo saludable y evitar el quiebre, es recomendable cortar las puntas cada tres a seis meses”, explicó.

Desmentir mitos sobre el cabello rizo ayuda a fomentar su aceptación y mejorar su cuidado diario

Gracias a su textura única no es de sorprenderse que su cuidado no esté rodeada de mitos, por tal razón la especialista aclaró la realidad de algunos de ellos.

Mito 1: “El cabello rizo es más difícil de cuidar”.

Realidad: No es más difícil, pero sí requiere un cuidado específico. La idea es conocer el cabello y aprender los productos y herramientas que más le favorezcan. Luego de saber cómo peinarlo y cuidarlo, el cabello rizado puede ser muy divertido y practico.

Mito 2: “El cabello rizo crece más lento que el liso”.

Realidad: Todos los tipos de cabello crecen a un ritmo similar, más o menos una pulgada al mes. Sin embargo, los rizos se enroscan sobre sí mismos, lo que da la impresión de menor crecimiento. Cuando el cabello se encoje puede ser una indicación de que están sanos, así que no se le debe temer al encogimiento. Por otro lado, cuando el cabello no se hidrata correctamente o se cortan las puntas con regularidad el rizo se puede quebrar y aparentar como que no está creciendo.

Mito 3: “El Cabello rizo tiende a ser más seco”.

Realidad: Sí, esto es cierto. Debido a su forma en espiral, los aceites naturales del cuero cabelludo no se distribuyen fácilmente a lo largo del cabello, lo que lo hace más propenso a la sequedad. Por eso, la hidratación es clave en su cuidado.

Mito 4: “Peinar mucho el cabello rizo puede causar frizz y el quiebre del mismo”.

Realidad: Sí, en especial cuando se hace en seco, por eso lo ideal es desenredar el cabello cuando está húmedo y con acondicionador o algún producto con resbalo. También es recomendable usar un poco de aceite al manipular el cabello que ya está peinado y estilizado, para evitar causar frizz.

Mito 5: “Los productos para el cabello liso funcionan igual en rizos”.

Realidad: No, lo recomendable es utilizar productos para el cabello rizado ya que las texturas lacias tienen otras necesidades. Los productos para el cabello lacios pueden resecar el cabello rizado y la idea es usar productos que aporten hidratación y definición. Ahora bien, existen muchas líneas de cabina que aunque hayan sido diseñadas para el cabello lacio, pueden aportarle beneficios como protección térmica, cuidado de color, y mucho más.

Mito 6: “Para evitar que el Cabello se enrede más a la hora del lavado hay que desenredarlo antes”.

Realidad: No (pero…), desenredarlo antes de lavarlo en seco puede causar quiebre y puede tomar mucho tiempo. Pero, el cabello se puede seccionar en seco y se le puede eliminar los nudos grandes y luego continuar cuando este mojado y con mucho acondicionador.

Mito 7: “Es mejor cortar el Cabello en seco”.

Realidad: No necesariamente. Existen muchísimas diferentes formas de cortar el cabello rizado. Cortarlo el seco tiene algunas implicaciones que no permiten hacer cortes con mucha precisión, ya que a la hora de que el cliente lo lave en casa y lo estilice a su manera, puede que quede disparejo. Cuando se corta húmedo nos permite estirar el cabello y cortar con mayor precisión, y luego de estilizarlo y secarlo se le pueden hacer los ajustes necesarios.