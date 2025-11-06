Actos de violencia en El Bronx provocan muertes y heridos

NUEVA YORK.- Numerosos actos de violencia han ocurrido con diferencias horas últimamente en el condado de El Bronx provocando muertes y heridos.

Cuatro adultos fueron muertos a tiros este miércoles en un apartamento de la avenida Lacombe, en Castle Hill. Los fallecidos, un hombre de 44 años, otro de 20, una mujer de 75 y otra de 26.

Preliminarmente la policía atribuye las muertes a un aparente homicidio-suicidio. Se investiga el caso.

Un hombre, de 30 años, fue apuñalado en el andén del tren B en la estación Bedford Park. Se encuentra en estado crítico en el Hospital.

Un camión atropelló fatalmente a un hombre de 68 años, en la calle 149 con la Tercera avenida, en el sector de Mott Haven.

Dos mujeres asaltantes están sueltas luego de atracar dos personas tras rociarles gas pimienta. La primera víctima fue en la avenida Bryant con Bronx Park South despojándola de sus pertenencias, y la segunda, a otro hombre, luego de una cita en la avenida Honeywell con Bronx Park South, también quitándole sus pertenencias.

Un hombre, de 34 años, fue apuñalado en la estación de la calle 242 (tren 1) en Van Cortlandt Park. El agresor huyó y la víctima interna en el Hospital.

Dos adolescentes derribaron la puerta principal de una casa, ubicada en Throgs Neck, y escaparon. Tres desconocidos asaltaron un negocio, ubicado en el 2026 de la avenida Lafontaine, y un trabajador, de 78 años, intentó detenerlos, pero fue herido. Los malhechores huyeron.

Una discusión entre dos hombres frente al 2526 de la avenida Valentine, en el área de Fordham, dejó a uno de ellos herido de varias puñaladas. Se recupera en el hospital. El agresor huyó y es perseguido por la policía.

Las estadísticas actuales sobre delincuencia en El Bronx muestran un panorama muy matizado de la seguridad pública.