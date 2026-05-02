Se dio a conocer por su belleza, especialmente por sus grandes y expresivos ojos, siendo su fuerte la presencia dramática en las actuaciones teatrales y televisivas. Lupita Ferrer nació en Maracaibo, Venezuela, el 6 de diciembre de 1947, es una actriz venezolana conocida como la «Reina de las telenovelas».

Empezó su formación teatral a los 15 años de edad actuando en Hamlet de Shakespeare como Ofelia. Tres años después, el entonces presidente de Venezuela, Raúl Leoni, la vio actuar en la obra doña Rosita, La Soltera, y quedó muy impresionado por su talento.

En los años 60, Lupita Ferrer trabajó en numerosas coproducciones cinematográficas mexicanas y venezolanas al lado de actores como Mario Moreno (Cantinflas) y durante la década de los 70 en películas de Hollywood compartiendo con el actor Tony Curtis.

En 1967, actuó en las primeras adaptaciones televisivas de doña Bárbara, basadas en el libro Homónimo, de Rómulo Gallegos, además de otras telenovelas venezolanas de Radio Caracas Televisión ( RCTV).

En 1968, la actriz Lupita Ferrer viaja a México para protagonizar dos telenovelas realizadas por Telesistema Mexicano.

Asimismo, para1970 regresa a Caracas, Venezuela, para protagonizar la telenovela que catapultaría su carrera como actriz, Esmeralda, junto al actor fallecido José Bardina en Venevisión, donde actuó como una joven ciega.

Luego protagoniza Mariana de la Noche en 1975, a ello, le seguirían otras telenovelas de Venevisión como María Teresa y La Zulianita, en 1976.

En 1985, la actriz protagonizó la telenovela de Radio Caracas Televisión Cristal, en la que encarnaba a Victoria Ascanio.

En 1988 participa en la producción argentina Amándote, que además tendría una secuela en 1990. A partir de esa década se popularizó en papeles de carácter, en producciones dramáticas como Rosalinda de México, 1999 y Soledad de Perú, en 2001. En 2006 participa en Ugly Betty, la versión estadounidense de la telenovela colombiana “Yo soy Betty la fea”.

Para 2007, Ferrer protagoniza Pecados ajenos de Telemundo, que desde entonces se ha convertido en un clásico de culto, como la villana principal, la malvada Ágata Mercenario.

La actriz venezolana Lupita Ferrer, en 2010 tuvo participaciones en las telenovelas de Venevisión y Univisión, Eva Luna, una readaptación de Aguamarina, donde interpreta a Justa Valdez.

En 2012 protagoniza la telenovela Rosa Diamante para la Cadena de Telemundo, donde comparte elenco con Mauricio Ochmann.

El gobernador Manuel Rosales le entregó la Orden Lago de Maracaibo, Venezuela, en su Primera Clase y aplaudió su gran trayectoria haciendo referencia a que es una de las actrices venezolanas que ha llegado muy lejos, con disciplina y constancia.

“Gracias por representarnos en Venezuela y el mundo, Lupita, te recibimos con mucho aprecio y orgullo zuliano. Que viva el Zulia”, expresó el gobernador del estado Zulia durante la ceremonia.

En mayo de 2023, Ferrer anuncia su regreso con la coproducción de Hispanomedios, Dramáticas, tras casi cinco años de inactiva, por concentrarse en los cuidados de la salud de su madre.

Luego de tres décadas sin estar actuando en Venezuela en las telenovelas de Venevisión, es convocada para encarnar a una villana que jamás ha interpretado en su carrera artística.

El 5 de julio del mismo año recibe la Orden Lago de Maracaibo en su Primera Clase por parte del gobernador Manuel Rosales, mientras que dos días después recibió su estrella en el Paseo Baralt de Maracaibo, Venezuela, para honrar su trayectoria de trabajo como actriz.

Lupita Ferrer tuvo un breve matrimonio, por dos años, con el ingeniero venezolano Alfredo Carrillo. Tras ingresar a estudiar en el Actor’s Studio de Nueva York, se compromete con el director estadounidense Hall Bartlett, quien la dirigió en la cinta The Children of Sánchez (1978), junto a Anthony Quinn, Dolores del Río, Katty Jurado y Lucía Méndez. Esta última, actualmente reside en Miami.

Durante una entrevista en el programa Confesiones de Novela, en el 2012, confesó que había abortado por no perder sus trabajos como actriz y que no se veía bien como madre.

El autor es periodista.