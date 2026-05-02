Con el ya declarado respaldo de Rusia, que le suple material bélico a Irán, el líder espiritual Mojtaba Jamenei ha vuelto a retar al presidente Donald Trump en las negociaciones sobre un acuerdo de paz en la guerra en el golfo Pérsico.

Nada de miedo. Si Estados Unidos no desbloquea los puertos iraníes, que dispuso en represalia por la paralización del estrecho de Ormuz, los ayatolas, según Jamenei, no depondrán las armas.

El panorama se ha tornado más difuso tras el estancamiento de las negociaciones.

Mientras se tensan las negociaciones, el petróleo llegó a escalar los 126 dólares el barril, provocando alarma en todas las economías.

Antes que amilanarse frente a las amenazas de Trump con destruir a Irán, los ayatolas se han enrocado en su trinchera e incluso señalado que Washington sufrió una “vergonzosa derrota” en la guerra que comenzó el 28 de febrero.