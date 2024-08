Actriz Massiel Taveras recibe críticas tras actuar como Jesucristo

Santo Domingo.- Fuertes críticas en las redes sociales es lo que ha recibido la actriz Massiel Taveras, tras el lanzamiento del audiovisual de su canción «Jesus Cannes Aleluya».

Taveras, en el video, interpreta a Jesús cargando una cruz, con una diadema simulando la corona de espinas y con su cuerpo manchado de sangre falsa.

“Ella no es normal realmente”, “Pero que es esto, Dios de los ejércitos”, «Bueno…no me gusta lo que veo no», «Esa joven es tan extraña», ¿Cuál es el mensaje que quieren llevar con esto?», «Cuanta blasfemia», «Quizás lo veas normal, pero en realidad no lo es, eso es blasfemar el nombre del Señor», son algunos de los comentarios que recibe en los dos últimos posts de Instagram.

Se recuerda que el tema está inspirado por su controversia con una seguridad en el Festival de Cine de Cannes, Francia.