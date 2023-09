Acusa autoridades económicas manipular estadísticas sobre nivel pobreza RD

Santo Domingo.- El exgerente general del Banco Central, Apolinar Veloz, acusó a las autoridades económicas de usar metodologías engañosas para calcular los niveles de pobrezas que existen en la República Dominicana, con la finalidad de que su resultado sea menor a la realidad.

Veloz quien es profesor de economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo aclaró que “si se tiene una metodología, y la misma es engañosa, los resultados, evidentemente, tendrán que ser engañosos”.

El economista quien ha sido consultor del Fondo Monetario Internacional, explicó que cuando las autoridades calculan el ingreso disponible, al que le agregan una serie ítems que lo eleva artificialmente, lo hacen con la finalidad de llegar a una cifra increíblemente baja de pobreza.

Entrevistado en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, el profesional de la economía recordó que el ingreso disponible es el que recibe la gente, ingreso bruto, más las transferencias que da el gobierno, menos los impuestos, pero las autoridades económicas le agregan las remesas de los dominicanos en el exterior, y a cada casuchas de sectores marginado le asignan una renta, y le van aumentando el ingreso disponible hasta que llegan a una cifra baja del nivel de pobreza.

“Cuando aquí comiencen a medir la pobreza por el ingreso que usted percibe en su trabajo, entonces, ese es el verdadero nivel de pobreza, no me invente con las transferencias públicas, las transferencias públicas son una ayuda muy importante para el sector privado, paradójicamente, porque no pagan un salario acorde al aporte que hace el trabajador en sus empresas”, explicó.

Apolinar Veloz sostuvo que la política económica que se está aplicando para reducir la inflación, reduciendo el nivel de actividad de la economía dominicana ha provocado, probablemente, aunque digan lo contrario, cierto aumento en los niveles de pobreza.

“Aquí se habla del Producto Interno Bruto per cápita, pero sucede que el PIB no es de todo el mundo, lo que es de todo el mundo es el ingreso, entonces aquí no calculan el ingreso, el Banco Central no lo calcula, y el Ingreso Nacional del país es menor que el Producto Interno Bruto”, argumentó.

Dijo que hay dos razones que explican esa realidad, “lo primero es que la Cuenta Corriente de la Balanza de Pago es negativa y, en segundo lugar, porque no hay ningún tipo de compensación de esa cantidad de entrada de recursos que envían los dominicanos desde el exterior, para compensar ese saldo negativo”.

“Con lo cual, el ingreso es más pequeño que el Producto, si usted divide el ingreso con respecto a la población, le da un ingreso menor que lo que está haciendo propaganda el gobierno”, insistió el catedrático universitario.

Aclaró que eso no es exclusivo de ahora, sino “una política que se ha aplicado durante todos los gobiernos, y han comparado la estabilidad macroeconómica que es la capacidad que tiene una economía de volver al equilibrio, si estaba en dicho equilibrio, pero es una estabilidad que no ha vuelto, porque tenemos déficit en la Cuenta Corriente, déficit fiscal, insuficiencia de ahorro interno para financiar la inversión, es decir, tenemos una economía que sobrevive, fundamentalmente por los préstamos”.