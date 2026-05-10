Salcedo, con uniforme azul, es un equipo muy popular en su provincia. Foto/El Nacional.

Santo Domingo-. El conjunto de Salcedo FC avanzó a la final de la temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), al vencer la víspera, en la tanda de penales, a Delfines del Este, en el estadio del Parque del Este.

Salcedo se convirtió en el primer finalista y se medirá en la final del fútbol al ganador de la otra llave entre Pantoja y Cibao FC, la cual se definirá este domingo.

Salcedo había sacado ventaja de local en el partido de ida, al ganar 1-0 a Delfines, pero en la vuelta cayeron 2-1, para un global de 2-2, por lo que fue necesario definir el ganador en tiempo extra.

El marcador lo abrió el joven Estiel Reyes, al minuto seis, tras una gran asistencia del colombiano Jairo Alegria, para colocar el marcador 1-0 a favor de los visitantes.

Leer también: Salcedo vence a Delfines, en partido de ida de la semifinal del fútbol dominicano

Pero Delfines, representante del municipio Haina, pudo reaccionar a tiempo y empató el marcador desde el punto penal, por medio del colombiano Jhon Ramos (m. 25).

Cuando se jugaban los últimos minutos de la primera parte, Delfines dio vuelta con un golazo de juego colectivo, que terminó con un pase de Sebastián Ramos y una mejor definición de Diego Losada, para empatar el marcador global.

Una gran cantidad de fanáticos asistió al Parque del Este para presenciar el encuentro entre dos de los equipos más consistentes de la temporada.