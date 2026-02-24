Verónica Giraldo Navarro, hermana de la cantante colombiana Karol G, generó preocupación en redes sociales tras revelar que enfrenta una batalla legal por la custodia de su hija, Sophia, además de lanzar fuertes declaraciones sobre su familia.

La maquillista profesional publicó el lunes en sus redes sociales imágenes en las que muestra heridas, indicando que se había cortado intentando rescatar a su hija, luego de descubrir que su expareja, Jaime Llano, presentó una denuncia adjuntando su historial clínico, alegando inestabilidad. También señaló que su familia lo estaría apoyando.

Según relató, por esta razón rompió el vidrio de la vivienda de sus padres, donde se encuentra su hija Sophia.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira. Nosotros no somos la familia ideal”, aseguró Verónica.

Asimismo, reveló episodios de violencia que presenció entre sus padres: “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás. Se golpeaban todos los días. Mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar. Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita (…)”, expresó, agregando que después actuaban como si nada, algo que ella aprendió de ellos.

Posteriormente, la cuenta de Instagram de Verónica habría sido desactivada, por lo que ya no aparece al buscarla.

El mensaje de Jessica

Por su parte, Jessica Giraldo Navarro, hermana y manager de Karol G, se manifestó en redes sociales ante la situación, indicando que la familia atraviesa un momento “muy sensible y difícil”.

