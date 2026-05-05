Anthony Edwards se le escapa a la defensa de Stephon Casttle.

Anthony Edwards anotó 18 puntos en su inesperado regreso tras una lesión y los Minnesota Timberwolves superaron un gran partido de Victor Wembanyama y lograron vencer a los San Antonio Spurs 104-102 en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste el lunes por la noche.

Se esperaba que Edwards se perdiera al menos los dos primeros partidos de la serie tras sufrir una contusión ósea e hiperextensión de la rodilla izquierda el 25 de abril durante el cuarto partido de la primera ronda de la serie de Minnesota contra Denver.

Sin embargo, anotó 11 puntos en el último cuarto, lo que permitió a Minnesota mantener la ventaja y propinarle a San Antonio su segunda derrota en sus últimos 17 partidos inaugurales de serie en casa.

“Nadie esperaba que jugara”, dijo Mike Conley, veterano de los Timberwolves. “Fue su nivel de compromiso con el juego. No solo con el juego, sino también con sus compañeros. Eso demostró mucho”.

Noche histórica para Wembanyama

Wembanyama anotó 11 puntos y capturó 15 rebotes, además de establecer un récord de la NBA en postemporada con 12 tapones. Es el tercer jugador en lograr un triple-doble en los playoffs, incluyendo tapones, desde que la liga comenzó a registrar esta estadística en la temporada 1973-74.

San Antonio redujo la desventaja a 104-102 con un robo de balón de Devin Vassell y una bandeja de Dylan Harper a falta de 31 segundos. Tras un fallo de Julius Randle de Minnesota, Julian Champagnie no pudo anotar un triple sobre la bocina.

“Tenemos que mejorar”, dijo Wembanyama. “Se nota en las estadísticas. Necesitamos averiguar antes de 48 horas qué podemos mejorar y no me cabe duda de que lo haremos. Confío en nosotros”.

Mejores por Minnesota

Randle finalizó con 21 puntos y 10 rebotes para los Timberwolves. Harper anotó 18 puntos, mientras que Champagnie y Stephon Castle consiguieron 17 cada uno para los Spurs.

Edwards trabajó diligentemente para regresar a Minnesota, ya que los escoltas Donte DiVincenzo (rotura del tendón de Aquiles derecho) y Ayo Dosunmu (molestias en la pantorrilla derecha) estaban lesionados.

“Sé con certeza que mi sola presencia en la cancha tranquiliza a todos”, dijo Edwards. “No quiero decir que haya presión sobre mis compañeros, pero les quita presión a todos el simple hecho de saber que estoy ahí, disponible para jugar. Y simplemente hago lo que mejor sé hacer: intentar encestar”.

Tras encestar un triple con paso atrás al principio del partido, Edwards miró hacia el banquillo de los Spurs y gritó: «¡He vuelto! ¡He vuelto!».

Sin duda lo era.

Edwards no fue titular; entró al partido cuando quedaban 6:53 en el primer cuarto y los Timberwolves perdían 11-8. Terminó con 8 de 13 en tiros de campo en 25 minutos.

El segundo partido se juega el miércoles en San Antonio.

Wembanyama registró siete bloqueos en la primera mitad. El Jugador Defensivo del Año de la NBA abrió el partido bloqueando dos bandejas de Terrence Shannon Jr. en posesiones consecutivas. Dos minutos después, bloqueó una bandeja de Gobert justo debajo del aro.

Wembanyama terminó con 5 hits en 17 turnos al bate desde el campo.