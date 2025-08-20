Acusan de intromisión tras críticas a Gustavo Petro

Marco Rubio

Secretario de Estado de EE. UU.

El roce con el presidente colombiano Gustavo Petro representa otra inquietante intromisión en los asuntos internos de los Estados. Petro no tiene por qué ser santo de su devoción, pero es un gobernante electo de manera democrática. Acusarlo de errático es una provocación que aumenta las inquietudes sobre su misión en la región.

Rosemila Petit-Frere

Empresaria haitiana

Tras ser detenida e interrogada al arribar al aeropuerto de Puerto Plata en un vuelo procedente de Canadá, la Dirección de Migración no la dejó en libertad, sino que la entregó a las autoridades de su país. No se ha hablado de su caso y ella, con su silencio, ha alimentado las conjeturas sobre los motivos de su detención y deportación.

Papa León XIV

Jefe del Vaticano

Hace bien en recordar a los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin la necesidad de ponderar el bien común de los pueblos en las negociaciones de paz que han iniciado sobre Ucrania. Que no lo hayan tomado en cuenta no implica que tenga que aislarse ni dejar de expresar su sentir sobre el diálogo.