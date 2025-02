Marco Rubio no sale con las manos vacías. Se lleva el avión de Venezuela retenido aquí confiscado por Estados Unidos. ¿Qué les parece?

Más soldados de Kenia llegaron a Haití para reforzar la misión multinacional de seguridad. ¿La operación la financiará su Gobierno?

El presidente Abinader designó al presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera, zar antidrogas. Bajo su gestión mucha droga se ha incautado.

¿Cómo le habrá ido a Robertico Salcedo en sus primeros días como ministro de Cultura? No es por nada, solo curiosidad. ¿Estamos?

El ministro Educación, Ángel Hernández, debería explicar por qué había presentado en dos ocasiones su renuncia del cargo. Si no es mucho pedir.

La izquierda y la derecha vuelven a enfrentarse en Ecuador el domingo con la correísta González y el presidente Noboa. Se abren las apuestas.

Donald Trump no se contiene. Acusó a medios estadounidenses de recibir dinero “robado” de Usaid. Y apuntó a The New York Times.

Al ser descargado por la Suprema la suerte acompañó desde el inicio al exdirector de la Omsa, Manuel Rivas, sobre el crimen de Yuniol Ramírez. ¿Verdad?