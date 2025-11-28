La nueva camiseta tuvo su presentación durante el más reciente encuentro de la selección dominicana, donde fue mostrada por primera vez al público y a los medios.

Santo Domingo.– Adidas, patrocinador oficial de la camiseta de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), anunció el estreno oficial de la nueva indumentaria que utilizará la selección dominicana en su debut en cancha el este viernes

El lanzamiento representa un paso significativo dentro de la alianza entre Adidas y Fedombal, reforzando el compromiso de la marca con el desarrollo del baloncesto en República Dominicana.

Asimismo, subraya el apoyo a las selecciones nacionales en todas sus categorías, desde las formativas hasta el equipo superior.

La nueva camiseta tuvo su presentación durante el más reciente encuentro de la selección dominicana, donde fue mostrada por primera vez al público y a los medios.

Fortalecimiento del baloncesto dominicano

Como parte de esta alianza estratégica, Adidas continúa impulsando iniciativas orientadas a fortalecer el deporte, la identidad y el espíritu competitivo del baloncesto nacional.

La marca destacó que su acompañamiento busca aportar innovación, tecnología deportiva y un diseño que refleje el orgullo dominicano.

Fedombal valoró la importancia del acuerdo con Adidas, que respalda la presencia internacional del baloncesto dominicano.

La institución deportiva reafirmó su misión de seguir elevando el nivel de las selecciones nacionales en eventos regionales y mundiales.