ADIMARS propone revisión técnica de indexación del Sistema de Seguridad Social

La Asociación de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) reitera su compromiso con la sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y valora los esfuerzos realizados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para actualizar la cápita del Régimen Contributivo, medida que busca garantizar la continuidad de los servicios de salud a los afiliados.

En este marco, ADIMARS presenta una propuesta técnica para la Indexación Ajustada por Riesgo, que busca distribuir equitativamente el impacto de la indexación según las características y condiciones de riesgo de los afiliados, evitando distorsiones en los costos del sistema y fortaleciendo la equidad entre los actores, a continuación:

Redistribución del 30% de la indexación a todos los afiliados del Régimen Contributivo, elevando la cápita base de RD$1,683.22 a RD$1,718.64.

Asignación del 70% restante como extra prima de riesgo para los afiliados mayores de 55 años, cuyo costo promedio en salud es significativamente superior, estableciendo una prima total de RD$2,350.13 para este grupo.

Esta medida introduce una primera clasificación de riesgo etario, que sienta las bases para incorporar, en futuras etapas, otros factores como enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, entre otras) que impactan directamente el costo medio de los servicios.

La propuesta es de fácil implementación por parte de la TSS y UNIPAGO, sin alterar la operatividad del sistema ni afectar negativamente a ninguno de sus actores.

Este modelo no genera distorsión en los costos del Plan Básico de Salud (PDSS) y contribuye a una mayor estabilidad financiera del Sistema, a la vez que reconoce la diversidad de perfiles de riesgo en la población.

ADIMARS propone acordar una prórroga para la aprobación definitiva de la indexación, con el propósito de crear un espacio de discusión técnica y consensuada entre la SISALRIL, SENASA, ADARS y las demás ARS del sistema, liderado por el ministro de Trabajo, licenciado Eddy Olivares.

Este tiempo adicional permitirá evaluar en conjunto el impacto y la viabilidad de la propuesta, garantizando que las decisiones se tomen sobre bases técnicas sólidas y con respaldo interinstitucional, respondiendo a criterios técnicos sostenibles.

En caso de que esta iniciativa no pueda ser implementada de inmediato, la Asociación plantea aprobar la indexación por inflación conforme a la propuesta actual de la SISALRIL, pero estableciendo un compromiso claro para que el ajuste previsto para abril de 2026 se aplique en su totalidad al segmento de afiliados mayores de 55 años.

Esta medida protege a la población más vulnerable, mantiene la equidad en el sistema, refleja en buena medida el espíritu original de la propuesta de SISALRIL, y reafirma el compromiso de ADIMARS con la cooperación y la sostenibilidad del Sistema.

ADIMARS reafirma su disposición al diálogo técnico y al trabajo en conjunto con las autoridades reguladoras y las demás ARS para construir soluciones sostenibles, basadas en evidencia, que fortalezcan el modelo de aseguramiento en salud y garanticen el bienestar de los afiliados.

Asociación de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud