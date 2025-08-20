San Francisco de Macorís.– Una adolescente de 13 años habría sido víctima de abuso sexual en un hecho ocurrido en esta ciudad del nordeste del país, en el que estarían involucrados cinco individuos, entre ellos tres menores de edad, según versiones preliminares.

De acuerdo con el testimonio de una tía de la menor, el suceso ocurrió hace aproximadamente una semana, cuando la adolescente se encontraba en la casa de una amiga. Posteriormente, ambas se trasladaron a otra vivienda, donde la víctima habría sido drogada y agredida sexualmente.

La adolescente habría sido drogada y agredida por cinco individuos, entre ellos tres menores de edad

La adolescente, cuya identidad se mantiene bajo reserva en cumplimiento de la ley, fue llevada al hospital provincial. El médico de servicio diagnosticó desgarro y lesiones recientes.

Puede leer: Juez aplaza coerción a pareja por muerte de niña en Los Guandules

Según informaciones, en un primer momento la menor abandonó el centro de salud sin autorización, pero luego fue retornada por sus familiares para recibir atención médica adecuada. Tras los procedimientos de emergencia, fue dada de alta el mismo día.

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del caso y determinar responsabilidades.