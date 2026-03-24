Adolescentes RD registran 127,541 partos entre 2020 y 2025

Durante 2024 y 2025, que es el período anual más reciente, los partos pasaron de 17,463 a 15,044. El desempeño constituye una caída interanual del 13.8 % o 2,419 partos menos.

Los partos de adolescentes registrados en los hospitales públicos de República Dominicana alcanzaron un total de 127,541 casos entre 2020 y 2025, según datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) del Servicio Nacional de Salud. No obstante, las cifras evidencian una tendencia sostenida a la baja, aunque con niveles todavía preocupantes, especialmente en el grupo más vulnerable de menores de 15 años.

En términos anuales, las cifras disminuyeron de 25,463 en 2020 a 15,044 en 2025, lo que representa una reducción absoluta de 10,419 partos en este segmento de la población. El desempeño también indica una caída de 40.9% en seis años.

La trayectoria confirma un descenso continuo, con mayor intensidad a partir de 2024. Ese año se reportaron 17,463 casos, frente a 21,119 en 2023, lo que implica una variación interanual de -17.3 %, equivalente a 3,656 partos menos.

Durante 2024-2025, que es el período anual más reciente, los casos pasaron de 17,463 a 15,044, lo que representa una disminución de 2,419 partos. El desempeño constituye una caída interanual del 13.9 % o 2,419 partos menos.

Partos por grupo

El grupo más vulnerable, las adolescentes menores de 15 años, registró 5,096 partos entre 2020 y 2025, con un promedio anual de 849 casos. Aunque este volumen es menor en comparación con el grupo de mayor edad, reviste mayor gravedad social por sus implicaciones biológicas, físicas y socioeconómicas.

En este segmento, los casos pasaron de 1,040 en 2020 a 734 en 2025, para una reducción de 306 partos, equivalente a -29.4 %. Además, este grupo representa el 4 % del total (5,096 de 127,541).

Por otro lado, las adolescentes de 15 a 19 años concentran la gran mayoría de los casos, con 122,445 partos durante el período 2020-2025 y un promedio anual de 20,408.

Al observar la evolución, este grupo redujo sus casos de 24,423 en 2020 a 14,310 en 2025, para una caída de un 41.4% que equivale a 10,113 partos menos. Los partos en las adolescentes tardías son el 96 % del total.

Partos inicio 2026

En el corto plazo más reciente, los datos de enero-febrero muestran que la tendencia descendente continúa. En los dos primeros meses de 2025 se reportaron 2,859 casos, mientras que en igual periodo de 2026 se registraron 2,452. Esto significa una disminución de un 14.2 % o 407 partos menos en este año.

Esta disminución fue impulsada principalmente por el grupo de 15 a 19 años, que registró una caída de -14.8 % (408 partos menos). No obstante, en las menores de 15 años se observa un ligero aumento de 117 a 118 casos, lo que confirma una señal de alerta en el segmento más crítico.

La reducción del embarazo adolescente sugiere avances en acceso a educación, planificación familiar y políticas públicas, además de una menor presión sobre el sistema de salud y mejores perspectivas de inserción educativa y laboral para las jóvenes.

Sin embargo, la mejora no es homogénea. El segmento de menores de 15 años mantiene niveles preocupantes e incluso muestra repuntes puntuales, lo que evidencia desafíos estructurales asociados a vulnerabilidad social, violencia y fallas en los mecanismos de protección.

En conjunto, aunque la tendencia general es favorable, los datos confirman que el problema no ha sido superado, sino que persiste concentrado en los casos de mayor riesgo, lo que exige intervenciones más focalizadas y sostenidas.