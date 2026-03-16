Los escasos aprendizajes de los estudiantes de las escuelas públicas, sus causas y posibles soluciones serán analizados en el Primer Congreso Pedagógico de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), del 18 de marzo al 14 de abril.

Rafael Féliz, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y organizador de la actividad, dijo que 115 maestros de 7,000 planteles del Estado estarán involucrados en ese proceso, que contará con invitados nacionales e internacionales. «Analizaremos décadas de planes abandonados, sin continuidad y con escasos resultados de aprendizajes«, expresó.

“Necesitamos urgente la construcción de una visión educativa propia, desde la realidad dominicana, sin la imposición de modelos foráneos que anulan el rol pedagógico del docente”, siguió diciendo el dirigente magisterial. Dijo que el congreso anunciado será un espacio de reflexión donde surgirá una propuesta educativa “desde la voz de la experiencia del magisterio dominicano”.

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Décadas de planes

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reflexionó que la historia de fracasos de la enseñanza del país de los últimos 30 años inició con el Plan Decenal 1992-2002, que “fue truncado sin evaluación ni explicación”. Aseguró que son imperceptibles los resultados favorables para la enseñanza pública del Plan Decenal 2003-2013. Dijo que también terminó sin resultados positivos el Plan Decenal 2008-2018 y que fue abandonado el Pacto Educativo 2014-2030.

La organización dijo que el año pasado, las autoridades plantearon la realización del Plan Decenal Horizonte 2034, que “nadie sabe dónde anda”. Expresó que la última propuesta planteada por las autoridades es la unificación del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

“Son décadas de planes abandonados sin continuidad, sin evaluación efectiva, con escasos resultados de aprendizajes y formación ciudadana”, insistió la ADP.

Objetivos del gremio

La ADP dijo que el objetivo del congreso anunciado es hacer propuestas que conduzcan a la construcción de una visión colectiva propia de la educación dominicana.

También, promover una pedagogía “descolonizada” que confronte y supere modelos importados. Igualmente, pretende el cónclave reivindicar al docente como sujeto pedagógico e intelectual transformador y “desarrollar pensamiento crítico, creativo, ciudadano y liberador”.

“En conclusión, nuestro objetivo es construir una mirada colectiva desde la práctica pedagógica del profesorado, orientada a identificar los principales desafíos del sistema educativo y formular propuestas que contribuyan a superar los déficits históricos que afectan la educación dominicana”.

“El magisterio dominicano tiene mucho que aportar al debate educativo y desde nuestras aulas y comunidades educativas podemos contribuir con ideas y propuestas que fortalezcan la educación como un instrumento eficaz para el desarrollo del país”, expresó Féliz, al exponer las razones y la importancia de ese cónclave nacional.

Los invitados

El congreso anunciado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) también contará con invitados nacionales e internacionales, delegaciones de estudiantes, representantes de organizaciones comunitarias, académicos y otros gremios, para enriquecer el debate educativo y fortalecer la construcción colectiva de propuestas para el sistema educativo.