La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó la circular administrativa del Ministerio de Educación que dispone abrir a las 6:30 de la mañana las puertas de las escuelas públicas que poseen transporte escolar.

El gremio de maestros argumentó que esa medida oficial obliga al personal docente a trabajar fuera del horario laboral oficialmente establecido.

La circular número 260-2026, emitida por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, fue enviada a los directores regionales, distritales y de centros educativos y busca garantizar la integridad física de los estudiantes.

“Les solicitamos que consideren adelantar el horario de apertura de las puertas de entrada de los centros educativos cuyos estudiantes utilizan el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) a partir de las 6:30 de la mañana”, expresa el documento firmado por la viceministra Ancell Scheker Mendoza, copia del cual posee este diario.

Integridad física

Agrega la circular que esa medida “garantizaría la integridad física de los estudiantes, evitando que permanezcan expuestos en la vía pública sin supervisión”.

“Al permitir el ingreso temprano, aseguramos un entorno controlado y protegido desde el momento en que descienden del autobús, minimizando riesgos de accidentes o incidentes de seguridad ciudadana”, sigue diciendo el documento titulado “Solicitud de Ajuste de Horario de Apertura de Puertas de Entrada”.

El horario de entrada a las aulas es a las 8:00 de la mañana, pero las puertas de entrada a los recintos escolares son abiertas a las 7:00 y las 7:30 de la mañana, para que los estudiantes puedan formar filas a tiempo para subir la bandera y realizar cualquier actividad educativa previa.

ADP responde

El día 9 de este mes, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) envió sendas cartas al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y a la viceministra Scheker Mendoza, pidiéndoles dejar sin efecto la medida.

“Tenemos a bien expresar nuestro rechazo formal y jurídico a la circular número 260-2026, en la medida en que pretende establecer responsabilidades al personal docente fuera del horario laboral oficialmente establecido”, indican las cartas firmadas por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

Las correspondencias fueron recibidas el 10 de este mes en el Ministerio de Educación e indican que “una circular administrativa, por su naturaleza interna y de carácter meramente instructivo, no puede modificar, alterar ni contradecir disposiciones contenidas en normas reglamentarias de mayor jerarquía, como son las ordenanzas ministeriales”.

Dejar sin efecto

En consecuencia, la ADP solicitó a las autoridades educativas “revisar y dejar sin efecto cualquier interpretación o aplicación de la circular 260-2026 que implique adelantar el horario laboral del personal docente o establecer responsabilidades fuera del horario oficialmente establecido”.

Horario de clases

