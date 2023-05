ADP de Santiago afirma ministro falló en “calculo”

SANTIAGO. El presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Jorge, cuestionó la posición del ministro de Educación al criticar al sindicato porque supuestamente con cada día que se deje de impartir docencia en el país, se pierden 750 millones de pesos.

“Parece que al ministro le falló algo en el cálculo, porque hay otros asuntos que calcular que hacen mucho daño a nuestro sistema educativo”, declaró el miembro de la ADP.

Dijo que el ministro Ángel Hernández es bueno en cálculos, pero le faltó calcular otros aspectos del ámbito educativo que requieren buenos matemáticos o calculadores.

Te puede interesar leer: Paro maestros dejó pérdidas $750 MM

“Si el interés real de las autoridades educativas es que haya aprendizaje de calidad y mejor educación en el país, hace falta calcular cuántos niños se quedan sin educación cada año porque el sistema no garantiza aulas, determinar cuántos no pueden acceder a los grados del nivel inicial porque no están disponibles los espacios ni los docentes en nuestros planteles”, se preguntó Jorge.

El dirigente gremial le recordó al ministro Hernández que olvidó calcular cuántos estudiantes llegan al segundo ciclo del nivel primario sin estar alfabetizados por culpa de un sistema que copia modelos foráneos y los impone como la panacea de la alfabetización.

Asimismo, manifestó que el funcionario no calculó otros detalles como la cantidad de millones de pesos que pierde el Estado dominicano en los cientos de planteles en proceso de construcción carcomidos por el paso del tiempo.