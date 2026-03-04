El congresista por el distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat, acaba de dar una gran noticia para Lehman College, en El Bronx: $820 mil dólares para ampliar las gradas del campo deportivo sur. Este cambio no solo mejora las instalaciones, sino que también promete transformar la experiencia deportiva y comunitaria en el campus, que tiene casi 13,000 estudiantes, muchos de ellos dominicanos.

Gracias a estos fondos federales del año fiscal 2026, el estadio pasará de tener capacidad para unas 70 personas a ¡más de 1,300! Así, estudiantes, familias y vecinos del condado podrán asistir con mayor comodidad a partidos y otros eventos.

Te puede interesar leer: Adriano Espaillat alerta sobre el impacto de aranceles de Estados Unidos en la economía dominicana

“Con esta inversión queremos fortalecer la comunidad y darle más oportunidades a nuestros jóvenes”, dijo Espaillat. Y agregó: “Al mejorar Lehman, creamos un espacio más inclusivo donde todos pueden reunirse, apoyar a sus equipos y disfrutar de actividades que enriquecen la vida del barrio”.

La ampliación beneficiará a los deportes universitarios como béisbol, sóftbol y fútbol masculino y femenino, y también permitirá eventos extras como programas de Olimpiadas Especiales y actividades de escuelas locales.

Los Lightning Bugs, equipos de Lehman, compiten en la División III de la NCAA y forman parte de la CUNY Athletic Conference. Los deportes masculinos incluyen béisbol, baloncesto, campo a través, fútbol, natación y clavados, atletismo, tenis y voleibol; mientras que los femeninos abarcan baloncesto, campo a través, fútbol, sóftbol, natación y clavados, tenis, atletismo, voleibol y porristas.

Por su parte, las autoridades de Lehman College destacaron que esta iniciativa refuerza el papel del campus como un centro clave para el deporte, la recreación y la integración de la comunidad en El Bronx.