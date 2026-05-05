Santo Domingo.– Las paradas de autobuses de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), ubicadas en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, aplicará aumento de entre RD$30 y RD$50 en el costo de los pasajes hacia distintas provincias del Cibao, medida que ha generado quejas entre los usuarios.

Pasajeros consultados denunciaron que fueron sorprendidos al momento de adquirir sus boletos, ya que aseguran que el incremento fue aplicado sin previo aviso ni explicación oficial por parte de las empresas de transporte.

Los viajes hacia localidades como Maimón, Cotuí, Pimentel, San Francisco de Macorís, Nagua y Santiago pasaron de costar RD$200, RD$300 y RD$400 a RD$250, RD$350 y hasta RD$450. En el caso de Bonao, el pasaje aumentó RD$30, situándose ahora en RD$280.

“Ellos no dan una explicación, el viernes yo pagué 200 y el sábado ya había que pagar 250”, expresó un paciente de cáncer que viaja varias veces por semana desde Maimón hacia la capital. Transporte al Cibao amanece con nuevos precios pasajes

Los trabajadores que se trasladan diariamente a Santo Domingo señalan que el incremento afecta directamente su economía, debido a que ahora deben disponer de entre RD$60 y RD$100 adicionales por viaje, mientras sus ingresos permanecen sin variación.

Algunos usuarios atribuyeron el aumento alza de los combustibles, aunque recordaron que el Gobierno anunció recientemente un incremento del subsidio destinado a transportistas afiliados a Conatra, Fenatrado y otras organizaciones choferiles, elevándolo a RD$800 millones.

Pese a las críticas de los pasajeros, este martes las tarifas continuaban aplicándose sin cambios en las distintas rutas del Cibao.