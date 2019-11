El candidato a senador del Distrito por la Coalición Juntos Podemos, Vinicio Castillo Semán, advirtió a la Junta Central Electoral que para una eventual implementación del voto automatizado para las elecciones del ’20, se tendría que modificar la ley que creó el nuevo régimen electoral, ya que éste contiene de manera clara y precisa la forma de escrutinio y de votación con boletas físicas y llenado de actas firmadas.

“El voto automatizado usado en primarias del PLD y el PRM tuvo su origen en un acuerdo entre partes con la JCE de los partidos que habían escogido esta modalidad. No tiene base legal. Fue un ensayo, un plan piloto que estaba supeditado a una condición esencial que era la realización de una auditoría técnica internacional sobre el software y los equipos que se usarían, lo cual no se hizo nunca y terminó sirviendo como instrumento de fraude para escamotearle el triunfo al Dr Leonel Fernández el 6 de octubre.”

“Para implementar el voto automatizado en elecciones de febrero y mayo del ’20 se tendría que modificar la Ley Electoral, a lo cual nos opondríamos resueltamente, ya que el voto automatizado fracasó en su experiencia el 6 de octubre. No solo no se hizo la auditoría internacional previa ordenada por resolución formal de la JCE, sino que un mes después casi un mes después de las primarias, tampoco se ha ordenado la auditoría forense. La JCE se negó en todo momento a que Estados Unidos, OEA y UE acompañaran con comisiones técnicas informáticas de alta tecnología la auditoría solicitada por el Dr. Leonel Fernández. Nada de eso se ha hecho. La JCE no ha tenido interés alguno de despejar dudas y aclarar las denuncias de fraude con un trabajo serio de auditoría forense. Plantear siquiera la posibilidad de usar el voto automatizado para las elecciones venideras es un absurdo que el país rechaza”, concluyó el Lic. Castillo Semán.