SANTO DOMINGO.- Diputados de diferentes bancadas partidarias advirtieron que la cesantía no se tocará en el proyecto de reforma laboral, al abogar por el consenso entre empresarios y sindicalistas durante el proceso de debates con miras a actualizar la normativa que data de 1992.

El vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, confió en que ambos sectores se pongan de acuerdo para permitir la sanción de la iniciativa que cursa en la Cámara de Diputados.

“Es un tema pendiente, que está bien avanzado, pero existe un nivel de disenso en el punto de la cesantía que impide la aprobación de la pieza legislativa; hay un sector que se niega a ceder esa prerrogativa, dejando claro que están bien con la normativa que está vigente”, aseguró.

Por su parte, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao Lanza, expresó que debe ser aprobado el proyecto de modernización al Código de Trabajo, debido a que existe un amplio consenso entre los legisladores. Además, afirmó que la decisión de la mayoría es que la iniciativa se apruebe en esta legislatura, manteniendo la cesantía y otras conquistas de los trabajadores, pese al desacuerdo entre los sectores principales.

“No hay espacio en la Cámara de Diputados para alterar o modificar la cesantía laboral en el proyecto de reforma laboral, el cual está consensuado en la mayoría de los artículos que lo componen”, advirtió.

Trabajo

La reforma al Código de Trabajo se aprobará en la Cámara de Diputados debido al amplio consenso y nivel de responsabilidad que existe entre los legisladores, aseguró el ministro de Trabajo, Eddy Olivares. Confió en que no habrá mayores dificultades entre empresarios y sindicalistas para que los legisladores aprueben la iniciativa, debido a su necesidad imperante para el país producto de los cambios surgidos en diversos renglones productivos.

Resaltó que la pieza cuenta con novedades como el teletrabajo, la economía azul y otros cambios que contribuyen con el dinamismo y crecimiento económico de la República Dominicana, respaldados por la normativa. “Hay una realidad, y es que el mundo está avanzando en materia laboral; República Dominicana no puede quedarse atrás si quiere mantener una economía dinámica”, precisó.

Si en los 150 días de la legislatura no se alcanza un consenso, la reforma laboral podría perimir por tercera vez desde su sometimiento en octubre de 2024.