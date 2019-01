El presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Orlando Espinosa, advirtió hoy de una tragedia en la frontera tras la muerte de un militar dominicano a mano de un haitiano, si las autoridades no actúan con rapidez sacando a los ilegales.

Dijo que el crimen contra el militar Oriano Montero Encarnación, de 24 años, es una muestra que los haitianos están envalentonados y esto es muy peligroso y delicado porque ya hay muchos dominicanos que han formados grupos para tomar acciones al margen de la ley.

Resaltó que tras el crimen la situación en la frontera es tensa y delicada.

Sostuvo que el principal problema en la frontera es que las autoridades no hacen cumplir las leyes migratorias.

Espinosa dijo que para los haitianos no existe frontera, y dijo que estos actúan a la libre, “contrario a lo que pasa si un dominicano cruza ilegalmente al lado haitiano que es apresado y encarcelado de mala manera”.

“Ya hay pueblos que se han reunidos, tu no puede permitir que la población se lance, ese no es el papel de la población ese es el papel de las autoridades migratorias y de los militares, usted no puede dejar que un pueblo tome acciones al margen de las autoridades migratorias, ese es un grave problema”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados exigió a los militares, a las Fuerzas de Tareas Conjuntas y al Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y Terrestre (Cesfront), expulsar del país a todos los haitianos que se encuentran en el país de forma ilegal.

Lamentó que las autoridades migratorias dominicanas no estén cumpliendo los protocolos que establece la ley, en lo que se contemplan medidas de seguridad para los militares que custodian la línea fronteriza.

“Tenemos que respetar los protocolos porque esta una nación libre, independiente y soberana, no es que se trate mal, es que quien no está legal es para fuera que va. Si nosotros seguimos con paños tibios, esa gente se están envalentonando, ya el envalentonamiento no es solo con insultos, es por vía de hecho, ya hay un militar dominicano muerto”, sostuvo.

Añadió que “este país no tiene frontera para ellos y así no puede ser, si nosotros como estado no trazamos un política migratoria los dominicanos van a defender su frontera, los dominicanos van a defender su nación, los dominicanos van a defender su patria, no podemos permitir que el dominicano y la dominicana actue por vía de hecho, porque para eso tenemos un Estado”.

Espinosa, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia de San Cristóbal, pidió a las autoridades expulsar los iletales para evitar males mayores.

El incidente

La tarde del pasado sábado fue muerto de un balazo el raso Montero Encarnación a mano de un civil haitiano que también fue ultimado por un militar dominicano.

Montero Encarnación fue baleado por un haitiano que hizo caso omiso a la orden de detenerse que le hizo la patrulla.