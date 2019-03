SANTO DOMINGO.- El sector que lidera el ex presidente Leonel Fernández a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hace una oposición tan agresiva al gobierno de Danilo Medina que ha abierto heridas, afirmó esta mañana el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

El influyente funcionario dijo que no tiene miedo de ser perseguido en caso de que Fernández vuelva a la Presidencia de la República, porque ha actuado con absoluta transparencia en sus funciones.

Peralta señaló que para no profundizar la situación creada por la oposición de los leonelistas, desde el gobierno han optado por responder comedidamente. Confió en que el tiempo pueda ayudar a subsanar la situación.

Con respecto al “danilismo” aseguró que está fuerte y unificado para echar la batalla que Medina decida.

“Sí, ciertamente hay una oposición interna muy agresiva que ha abierto heridas y que nosotros hemos tratado de no profundizar, como dijo el Presidente en la reunión de la Internacional Socialista, con más unidad; y yo creo que esa respuesta de ese comedimiento de este grupo y el tiempo ayudarán, si es que se pueden cerrar esas heridas”, expresó.

Sobre el tema agregó: “Sí, porque si estás herido y tú continuas, tú no sabes si se podrán cerrar, porque yo le unto todos los días merthiolate (mentiolé) o mercurio, y vuelven y la abren al otro día; yo no sé si puede cerrar, entonces operan muy agresivamente; y lo otro es que no hay miedo, no importa quién sea. En el caso particular mío he trabajado con transparencia e institucionalidad posible, los números estarán ahí, mi patrimonio está ahí y se puede justificar, no tengo miedo absolutamente a nada ni a nadie”.

Peralta dijo que se siente tranquilo, que no teme y que aunque traten no podrán imputarlo de nada, porque ha actuado correctamente.

Lo que diga Danilo

En torno a una modificación constitucional para una nueva repostulación presidencial, indicó que apoyará lo que decida el presidente Danilo Medina. Garantizó que cuando el PLD decida discutir el tema el mandatario expresará sus pareceres.

Asimismo, reiteró su convencimiento de que Medina es el único político dominicano que ganaría unas elecciones en primera vuelta, al tiempo que vaticinó que en las elecciones de 2020 el “danilismo” ganará entre 2 y 4 senadores más de los que tiene actualmente.

Peralta fue entrevistado por los periodistas Oscar Medina, Dany Alcántara y Freddy Sandoval en el prorama Hoy Mismo que se transmite por Color Visión, canal 9.