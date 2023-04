Afirma proceso de renovación fortalece al PLD

Tenares.-El coordinador de campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, y miembro del Comité Central, Pablo de la Cruz, expresó que en estos momentos la entidad morada se encuentra más fortalecida que nunca.

Precisó que uno de los ingredientes que le han dado mayor fortaleza al PLD ha sido el proceso de renovación que en los últimos meses se ha estado desarrollando en ese partido, en donde se han renovado sus cuadros dirigenciales y han llegado nuevas personalidades.

En ese sentido, De la Cruz expresó que como fruto de la gran organización y disciplina que hay a lo interno del PLD, “hay más miembros, más comités de intermedio y más de sus dirigentes han sido llevados hasta el Comité Central”.

También te puede interesar: Designan enlaces y coordinadores provinciales de campaña

Con relación al tema de las más recientes renuncias que se han propiciado en esta provincia Hermanas Mirabal, explicó que estas obedecen al “juego de la democracia”, en el que “muchos entran y se van, como ha estado ocurriendo en el escenario político actual”.

“Eso no significa de ninguna manera que el PLD esté débil, no, algunos excompañeros que han decidido irse, yo los felicito, aunque lo que me apena, es ese paso que han dado, porque en algún momento eso tendrá sus consecuencias”, dijo De la Cruz.

Sin embargo, aclaró al ser entrevistado en el programa Tu Mejor Mañana que se transmite por HMTV Canal 33, que lo sucedido es normal, ya que en el ambiente que se da, según el dirigente político, “hay gente que no resisten estar fuera del poder”, dijo.

“Como tú justificas que un compañero que estuvo tanto tiempo en el poder, y mira ahora, dizque meditando, ellos nunca meditaron ni reflexionaron, siendo figura número uno, por encima de nosotros quizás que hoy estamos resistiendo, yo creo en la lealtad, en la fidelidad, yo me quedé sorprendido cuando vi a muchos de esos excompañeros que levantando sus manos decían 4 años más y hace no más de mes y medio estaban acabando con el gobierno y alabando al PLD como el mejor del país, y de repente aparecen juramentándose, eso está dudoso”, precisó.

De la Cruz criticó “el momento de reflexión que estos han elegido para hacerlo, justo cuando su antigua organización se encuentra fuera del poder, argumentando que quienes se fueron cometieron el gran error de sus vidas, ya que el PLD es la maquinaria política más fuerte de la República Dominicana, aun por encima del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“El PRM aún con todas esas estrategias de compra de dirigentes del PLD y de otras organizaciones, que combinada con falsas encuestas y persecuciones políticas, aun así no podrán retener el poder, muchos alcaldes y ex legisladores después que se beneficiaron del poder”, dijo.