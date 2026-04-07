Aunque parece que fue ayer, mañana miércoles 8 de abril, se cumple el primer aniversario del colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set, un suceso que marcó la memoria reciente de todos los dominicanos por las 236 vidas que cobro este trágico suceso, mientras que más de 180 resultaron heridas.

En el marco de esta conmemoración, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), el Ministerio de Obras Publicas (MOPC) informaron que el área donde ocurrió el siniestro permanece clausurada y que debido a los actos a realizarse ese día se implementarán restricciones viales importantes.

Agentes policiales custodian el área y la acera que se ha convertido en un altar improvisado tras la tragedia ocurrida en el Jet Set. / Foto: Jorge González

Restricciones en el tránsito

Para facilitar las actividades conmemorativas y garantizar la seguridad en la zona, las autoridades municipales y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) han dispuesto un cierre parcial de la avenida Independencia.

El área ya está con muros plásticos para evitar el tránsito por el lugar, además que agentes de la Digesett están apostados en los accesos a la vía.

Policías apostados en los alrededores de la discoteca Jet Set donde mañana habrá una misa y otras actividades. Jorge González

Ya dentro del perímetro delimitado se han instalados una cinco grandes carpas y una tarima. También se observan lo que parece ser un área para prensa y baños móviles.

Varias unidades policiales y una veintena de policías custodian el lugar. La presencia de agentes de la policía municipal también es notoria. Obreros del ADN se mantienen en el lugar para garantizar que la limpieza se mantenga.

El operativo de tránsito se ejecutará a partir de este martes 7 de abril, desde las 9:00 a.m hasta el jueves 9 de abril, a las 12:00 m. abarcando el tramo de la avenida Independencia desde la calle San Juan Bautista hasta la avenida Núñez de Cáceres.

Carpas ubicada en la zona para las actividades de mañana por actividades del Jet Set. Jorge González

Un año de silencio

Desde el fatídico desplome del techo del Jet Set, ocurrido hace 365 días, el martes 8 de abril de 2025, durante un concierto en vivo del merenguero Rubby Pérez, con unas 500 personas como espectadores, por una falla estructural rápida, este espacio se ha mantenido bajo estricta vigilancia y por parte de las autoridades.

El evento de mañana busca recordar a los afectados por la tragedia en un espacio que, hasta la fecha, continúa cerrado al público general mientras se determinan los pasos a seguir con el inmueble.

Avenida Independencia con calle San Juan Bautista en la zona del Jet Set. Jorge González

Un dato del Jet Set

El desplome del techo de la discoteca Jet Set se considera como la peor tragedia no natural en la historia de la República Dominicana. Aquí perdieron la vida 236 personas, otras 180 resultaron heridas y muchas con lesiones permanentes. A causa de las muertes hay 174 niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos, según informó el Gobierno.

Cronología

Las actividades del primer aniversario de la tragedia del Jet Set inicial este martes 7 de abril con una vigilia y encendido de velas a las 10:00 pm.

Este encendido de las velas será hasta las 12:44 p.m , donde todas las velas serán apagadas a esa hora. La misma en que ocurrió la tragedia. Vestimenta de blanco.

Para mañana miércoles, se oficiara una santa misa a las 10:00 de la mañana, con vestimenta blanca, y a la 5:00 de la tarde otra misa.