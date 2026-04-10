Tras la llegada de un nuevo titular en enero pasado, el Ministerio de Agricultura ha estado sometido a una serie de renuncias de funcionarios, algunos incluso denunciando un ambiente laboral discrepante y de corrupción.

Tan pronto como ayer se produjo la última dimisión, de mano del consultor jurídico de esa cartera, Jesús Manuel Pimentel Bencosme, quien aseguró que su decisión es irrevocable.

“Esta decisión ha sido motivada por la existencia de un ambiente de trabajo hostil, caracterizado por situaciones de persecución e irrespeto”, señala el exfuncionario en una carta enviada al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme.

En sus argumentos, Pimentel Bencosme expresa que, desde su llegada el 1 de febrero de este año, se han producido reiteradas vulnerabilidades a los debidos procesos y a las normas que deben regir el ejercicio de la función pública.

“Eso imposibilita el adecuado desempeño de mis funciones y afecta los principios de respeto, legalidad y transparencia que deben prevalecer en la administración pública”, expresa la carta de dimisión.

En la parte final de la misiva, Pimentel Bencosme agradeció la oportunidad brindada durante su permanencia en dicho cargo, al tiempo que dijo estar en la disposición para colaborar en el proceso de transición de manera ordenada.

Otras renuncias

El 29 de marzo, en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Eduard Francisco Marte Estrella, encargado de Caminos Vecinales, abandonó su cargo denunciando supuestos maltratos verbales y presiones para adjudicar obras de forma irregular.

Según el documento, el exfuncionario alega que fue ultrajado por el propio ministro en presencia de otros directivos, marcando el inicio de una ruptura motivada por la defensa de la ética institucional.

Agricultura

Marte Estrella reveló que, supuestamente, en una reunión en la finca privada del ministro de Agricultura, se le instruyó asignar RD$ 800,000,000.00 en obras a través de un tercero apodado “Saldaña”.

Se habla de que hasta el momento suman siete los funcionarios que han renunciado a esa cartera en el periodo de enero a la fecha, alegando que se les había propuesto cometer hechos que contravenían las leyes.

El ministro Administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, posesiona como titular a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme.

En enero pasado, el Poder Ejecutivo designó a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme como nuevo titular de esa cartera en sustitución de Limber Cruz, quien tenía un poco más de cinco años en esa posición, asumida en el 2020 cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganó el poder por primera vez.