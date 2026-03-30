Santo Domingo.– El exsenador por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, solicitó este lunes la realización de una auditoría externa e independiente al Ministerio de Agricultura, ante denuncias de irregularidades en esa institución.

El también titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró que las situaciones señaladas, ocurridas durante las gestiones de Limbert Cruz y el actual ministro Francisco Oliverio Espaillat, deben ser investigadas con urgencia.

Auditoría “no puede esperar”

“Las graves situaciones registradas en el Ministerio de Agricultura exigen una auditoría externa independiente que abarque el período de agosto de 2020 a marzo de 2026”, expresó el dirigente político en un comunicado.

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Sánchez Roa sostuvo que, en medio de una caída sostenida en la producción de alimentos, persisten denuncias sobre presuntas irregularidades en cooperativas, construcción de caminos, importaciones, financiamiento de vehículos y uso de recursos públicos.

Denuncias en cadena

Indicó que estas acusaciones deben ser aclaradas mediante un proceso “sistemático, independiente y objetivo” que evalúe tanto los procedimientos como los estados financieros del ministerio.

Asimismo, cuestionó que la investigación recaiga en organismos como la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República Dominicana, al considerar que su independencia ha sido puesta en duda.

“Se requiere una instancia verdaderamente autónoma, con rigor técnico y credibilidad moral”, afirmó.

Agricultura “sin rumbo”

El dirigente político también criticó la gestión de la institución, al señalar que “el Ministerio de Agricultura continúa sin rumbo claro, mientras se acumulan los problemas”.

Sánchez Roa concluyó en que “La auditoría externa no puede esperar”.