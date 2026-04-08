Santo Domingo.-«No nos ahogamos porque fuimos atentos y salimos huyendo», cuenta a EFE Juleisy Figuereo, madre de tres hijos que se vio obligada a salir de su casa a las 03:40 de la madrugaa, hora local (07:40 GMT) cuando el agua le llegaba por la cintura, tras unas lluvias que se iniciaron alrededor de las doce de la madrugada de este miércoles en Santo Domingo y otras provincias del país.

La cañada próxima a su casa, «se me llevó prácticamente todo y lo que quedó no sirve para nada. Se llevó la cama, la nevera…todo», lamenta Figuereo, quien vive en Las 800, un barrio humilde de la capital dominicana que ha sufrido graves inundaciones a causa de las lluvias de las últimas horas.

Esta inundación ha supuesto para su familia un gran varapalo económico: «(pedimos) una ayuda porque estamos prácticamente en la calle, la casa fue lo que no se cayó pero nos sacó todo afuera. No tenemos donde dormir, no tenemos ropa, no tenemos nada», señaló esta mujer.

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Otros vecinos de este barrio, a cuyas casas el agua llegó hasta la altura de la puerta, han sacado a la calle sillones, colchones y todo tipo de mobiliario afectado por las fuertes precipitaciones.

En la rueda de prensa en la sede del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) el presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas para acudir en auxilio de familias afectadas.

«Desde esta madrugada estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material», expresó.

Una muerte, fuertes inundaciones y cuantiosos daños

Una niña de un año falleció tras caerle encima una pared de su vivienda en el oeste de Santo Domingo en medio de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país, donde también se reportaron fuertes inundaciones y cuantiosos daños materiales, de acuerdo con un informe preliminar de la situación.

El presidene dominicano, Luis Abinader durante la rueda de prensa del COE por las fuertes lluvias en Santo Domingo. A su derecha el ministro de Defensa teniente general del Ejército, Carlos Antonio Fernández Onofre y el director del COE, el general retirado Juan Manuel Méndez.

Los mayores daños se han producido en el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, resumió el presidente del país, Abinader, en una rueda de prensa junto al director del COE, Juan Manuel Méndez.

Méndez, quien confirmó la muerte de la niña, aunque sin ofrecer mayores de lo ocurrido, precisó que en algunos lugares de Santo Domingo se registraron entre 300 y 400 milímetros, lo que explica la situación registrada en diversos sectores desde horas de la madrugada.

Según las autoridades meteorológicas, las lluvias, que obligaron a suspender la docencia este miércoles, continuarán por las próximas horas, aunque con menor frecuencia, por lo que Méndez exhortó a la población «a mantenerse atenta a las informaciones oficiales», especialmente a los residentes en las provincias en alerta, dieciocho en total.