Vaguada provocará aguaceros y ráfagas de viento en 16 provincias y el Distrito Nacional

La combinación de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, junto al flujo de viento del este, provocará un incremento de los nublados, aguaceros dispersos y ráfagas de viento en gran parte del país.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó hoy que señaló que las precipitaciones tendrán mayor incidencia en las regiones nordeste, este, el litoral costero caribeño, así como en el valle del Cibao y la Cordillera Central.

Aguaceros

El órgano predictor sostuvo que esas precipitaciones serían más acentuadas hacia las provincias: Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Barahona, Azua, Baoruco, Elías Piña y Santo Domingo.

En cuanto a las temperaturas, la entidad sostiene que estas estarán ligeramente calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del este, siendo agradables en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Recomendación

Indomet recomendó los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, en especial en la costa Atlántica, desde la Isla Saona hasta Cabo Cabrón (Samaná).

Agregó que para mañana las condiciones del tiempo estarán ligeramente más inestables, debido a la vaguada en varios niveles de la troposfera, el aumento de la velocidad del viento y por los efectos de calentamiento diurno.

“Por tal razón, se estarán generando desde horas matutinas, aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre sectores de la llanura oriental, el nordeste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza”, agregó.