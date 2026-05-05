Santo Domingo. – La obra teatral “El Primer Voto de la Mujer Dominicana en 1942” se presentará los días 15, 16 y 17 de mayo en Casa de Teatro, en la Ciudad Colonial, como una propuesta escénica que rescata uno de los momentos más trascendentales en la historia del país: la conquista del derecho al voto femenino.

La puesta en escena, dirigida por Wendy Queliz, combina arte y memoria histórica para destacar el impacto de este logro en la construcción de la ciudadanía de la mujer dominicana, resaltando su reconocimiento como sujeto de derechos plenos en la sociedad.

Parte del elenco de “El Primer Voto de la Mujer Dominicana en 1942” llega a Casa de Teatro

Durante un encuentro con la prensa, Queliz habló sobre la preparación del elenco y sobre la reflexión que dejará a cada una de las personas que asistan a esta puesta en escena.

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Con un elenco de 30 artistas, la obra revive figuras clave de la época y busca generar reflexión sobre la importancia de este avance en la vida democrática nacional.

Más que una representación teatral, la producción se plantea como un acto de justicia social que invita al público a valorar este hito histórico y su vigencia en la lucha por la equidad. Las boletas están disponibles a través de la plataforma Uepa Tickets.