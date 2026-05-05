Jatnna Tavárez será honrada por su trayectoria profesional

Jatnna Tavárez será distinguida con el reconocimiento a la Trayectoria Profesional en la tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran

Santo Domingo._ La comunicadora Jatnna Tavárez será distinguida con el principal reconocimiento a la Trayectoria Profesional en la tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran, cuya ceremonia está pautada para el 23 de junio en el Teatro de Casa San Pablo.

Durante un encuentro con la prensa realizado en la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, con el apoyo del Ministerio de la Mujer, la periodista Emelyn Baldera, creadora del galardón, expresó que reconocer trayectorias como la de Tavárez representa un motivo de orgullo y una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones de mujeres en el país.

Al recibir la noticia, Tavárez agradeció la distinción y destacó el valor de la perseverancia, la ética y la coherencia en su extensa carrera en los medios de comunicación.

La gala de premiación contará, por tercer año consecutivo, con la producción general de Elka Núñez, presidenta de Resolto, quien lidera la conceptualización del evento.

El Premio Mujeres que Inspiran cuenta con el respaldo de importantes entidades del sector público y privado, consolidándose como una plataforma que reconoce el talento, liderazgo y legado de mujeres que contribuyen al desarrollo de la República Dominicana.

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En esta edición, además del galardón principal, se premiarán categorías como Educación, Superación Profesional, Compromiso Social, Emprendimiento, Liderazgo Digital, Líder del Año y Trayectoria Profesional.

La actividad estuvo encabezada por Lily Luciano, Viceministra de cultura de genero del ministerio de la Mujer, quien resaltó la importancia de este tipo de iniciativas para visibilizar el aporte femenino en distintos ámbitos de la sociedad.

El Premio a la Trayectoria Profesional distingue a figuras cuya carrera ha dejado huellas significativas y ha impactado de manera positiva en la sociedad.