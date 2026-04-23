Indomet pronosticó que el territorio nacional se verá afectado por fuertes aguaceros durante las próxi

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que el territorio nacional se verá afectado por fuertes aguaceros durante las próximas 48 horas.

El informe matutino, dice que ese fenómeno es resultado de la incidencia combinada de un sistema frontal y una vaguada, condiciones que además, provocarían tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento en diversas regiones del país.

En ese ínterin, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha decidido mantener bajo vigilancia estricta gran parte del país, situando a dos provincias en alerta roja, siete en amarilla y trece en verde. Estas medidas buscan mitigar los riesgos asociados a inundaciones repentinas, tanto en zonas urbanas como rurales, así como posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. A las 10:30 a.m. emitiría otro boletín, donde las alertas podrían variar.

El Indomet precisó que, durante las horas matutinas de este jueves se experimentarán lluvias de intensidad moderada a fuerte, impactando principalmente a las comunidades de Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Aguaceros

Mientras que para la tarde, se prevé que los aguaceros se extiendan hacia provincias como Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Elías Piña, Monte Plata y Hato Mayor. Al caer la noche, el organismo pronostica el retorno de la actividad lluviosa hacia los sectores del litoral atlántico, así como en Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

En el ámbito marítimo, las autoridades han emitido una advertencia para la costa atlántica, recomendando a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, restricción abarca desde la Bahía de Manzanillo hasta Cabo Engaño, debido al deterioro del oleaje y la intensidad de los vientos previstos en la zona.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del viernes, el sistema frontal continuará dejando remanentes que generarán lluvias persistentes y se espera que provincias como La Altagracia y Hato Mayor se sumen a las zonas que recibirán precipitaciones moderadas a fuertes, manteniendo un ambiente de inestabilidad climática en gran parte de la geografía nacional.

A medida que avance la tarde del viernes, se anticipa una intensificación de los fenómenos atmosféricos, con aguaceros que podrían venir acompañados de granizadas y tormentas eléctricas.

Para el sábado se proyecta un inicio de jornada con cielo soleado e incrementos nubosos leves, no obstante, el calentamiento diurno y la vaguada en altura volverán a activar los aguaceros.