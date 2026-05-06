Santiago.– Metros de Santiago y Gigantes del Cibao volverán a cruzarse esta noche en un duelo de alto impacto, con ambos conjuntos compartiendo la cima del torneo con idéntica marca de 7-1. El enfrentamiento, pautado para las 8:00 de la noche en la Arena del Cibao, pondrá frente a frente a dos de las franquicias más consistentes, competitivas y dominantes de la temporada.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se produjo el pasado viernes en el techado Mario Ortega, donde los nordestanos se impusieron 77-76 en un dramático encuentro definido en los segundos finales.

Más allá del marcador, el partido dejó en evidencia el alto calibre competitivo de los Metros, que resistieron en una cancha de máxima exigencia y se mantuvieron con opciones de triunfo hasta la última posesión.

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Desde entonces, el conjunto santiaguero ha mostrado una notable capacidad de respuesta. En su más reciente presentación, los Metros derrotaron 87-86 a los Soles del Este, en un cierre definido por Florent Thamba, reafirmando el carácter de un equipo que ha sabido ejecutar bajo presión.

Ese triunfo, además, marcó un hito histórico para la franquicia, al convertir a los Metros en el primer equipo en alcanzar las 200 victorias en serie regular en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto.

El rendimiento colectivo respalda ese posicionamiento. A lo largo de ocho partidos, los Metros lideran la liga en eficiencia ofensiva y encabezan los principales renglones de tiro, con un 52.58% en tiros de campo, 61.16% en dobles y 37.56% en triples, cifras que los colocan como el equipo más efectivo del torneo desde el punto de vista ofensivo.

Asimismo, se ubican entre los mejores en producción general, ocupando el segundo lugar en puntos anotados y asistencias, además de mantenerse entre los equipos que mejor cuidan el balón, reflejo de una ofensiva organizada, fluida y con buena toma de decisiones.

Partido de revancha

El encuentro de esta noche llega cargado de atractivo competitivo. Para los Metros, representa la oportunidad de tomar revancha tras la cerrada derrota sufrida ante los Gigantes en San Francisco de Macorís. Ambos equipos llegan luego de partidos definidos por apenas un punto: los Metros vienen de vencer a los Soles, mientras que los Gigantes perdieron su invicto ante los Héroes.

Un llamado a la afición

En ese contexto, el capitán Adris De León hizo un llamado a la fanaticada santiaguera para que respalde al equipo en este importante encuentro.

“Necesitamos el apoyo de nuestra gente. Cuando la Arena se siente, nos da un impulso extra. Este es un grupo comprometido y queremos que Santiago nos acompañe en este momento”, expresó De León.

De cara a este nuevo compromiso, los Metros buscarán trasladar su eficiencia ofensiva al tabloncillo, fortalecer los aspectos defensivos en los minutos finales y sostener la intensidad que los ha mantenido en la cima del torneo.

Con la serie particular abierta, el enfrentamiento ante los Gigantes representa una nueva oportunidad para que los Metros impongan su ritmo, defiendan su casa y fortalezcan su posición como uno de los equipos más sólidos de la temporada.