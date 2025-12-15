Santo Domingo.– Un sistema anticiclónico continuará dominando las condiciones atmosféricas sobre el territorio nacional, por lo que la probabilidad de aguaceros seguirá siendo limitada durante las próximas 24 horas, informó la tarde de este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El anticiclón, un sistema de alta presión, inhibe la formación de lluvias al generar aire más cálido y seco, lo que reduce significativamente el desarrollo de nubes de gran extensión vertical.

Según el informe meteorológico, para este martes solo se prevén chubascos aislados y de corta duración en zonas montañosas, mientras que en el resto del país predominará un cielo con poca nubosidad.

También te puede interesar:

Indomet indicó, además, que las temperaturas continuarán agradables a frescas en gran parte del territorio dominicano, favorecidas por la incursión de aire frío, especialmente durante la noche y la madrugada.