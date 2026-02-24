Ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene en alerta meteorológica a seis provincias.

Las provincias en alerta son Espaillat, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Valverde.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, Indomet informó que estarán dominadas por la incidencia de un frente frío y su vaguada, los cuales estarán generando aguaceros, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento.

Inundaciones y lluvias

Las lluvias serán más intensas esta tarde en provincias del norte, noroeste, nordeste, Valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde se prevén acumulados de lluvia que podrían provocar inundaciones urbanas y rurales importantes.

La entidad de pronóstico meteorológico, para el sureste y suroeste también ocurrirán episodios de lluvias de intensidad variable, especialmente en horas de la noche, que afectarán al Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Mañana

Para mañana miércoles las lluvias continuarán en la madrugada y la mañana, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, afectando al noroeste, norte y nordeste del país.

Entretanto, durante la tarde Indomet prevé que el sistema frontal retroceda hacia el oeste lentamente, generando aguaceros moderados a fuertes en la costa norte, valle del Cibao, la cordillera Central, la zona fronteriza, sureste y suroeste.

Detalló que en horas de la noche se extenderá al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.