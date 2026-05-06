El as de los Phillies de Filadelfia, Cristopher Sánchez, estuvo bien fino desde la lomita en la jornada del martes para superar 9-1 a los Atléticos.

Sánchez registró su mejor apertura de la temporada al lanzar 8.0 sólidos episodios en blanco en los que recetó 10 ponches.

“Hoy ha sido uno de los mejores días de todo el año”, manifestó el zurdo luego del partido.

Describió que se sintió con buen comando de sus lanzamientos y con una mecánica perfecta.

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“Me mantuve atacando la zona con el plan de juego que tuvimos y cambiándole el plano visual a los bateadores lo más que pude y ahí estuvo el resultado”, indicó Sánchez.

Señaló que ver lo cerrado que estaba el partido durante siete episodios le ayudó a mantenerse más enfocado para no cometer un error.

Los Phillies anotaron una vuelta en la baja del tercero y el partido se mantuvo 1-0 hasta la baja del séptimo cuando marcaron cinco más.

“Ver cómo estaba el marcador influyó mucho en la concentración que mantuve durante el partido y cuando el juego se abrió me sentí más tranquilo”, destacó el nativo de La Romana.

Sánchez se vio en aprietos en la séptima pero pudo salir a flote con un cambio a 87 millas, sacando de balance a Darell Hernaiz, quien abanicó para culminar ese episodio donde tuvo corredores en segunda y tercera.

Al ponchar a Hernaiz, el quisqueyano dejó salir su adrenalina, gritando, agitando sus brazos y golpeando su guante.

“Simplemente se trata de dejar salir un poco de emoción”, indicó Sánchez, quien se convirtió en el primer lanzador de los Phillies en lanzar ocho entradas esta campaña.