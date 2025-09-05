Aguaceros y tormentas eléctricas afectarán varias provincias este sábado en República Dominicana

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorologia informó que este sábado una onda tropical y una vaguada estarán incidiendo en el territorio dominicano, provocando un ambiente inestable y lluvioso en gran parte del país.

AGUACEROS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

Durante la tarde y primeras horas de la noche, se esperan aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias más afectadas serán: Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y San Juan, entre otras localidades cercanas.

Puedes leer: ¡Calor y aguaceros! El clima del viernes en República Dominicana

VIGILANCIA DE ONDA TROPICAL EN EL ATLÁNTICO

Onamet mantiene bajo vigilancia un sistema de aguaceros y tormentas eléctricas en el Atlántico tropical oriental, con un 70 % de probabilidad de convertirse en depresión tropical en los próximos 7 días.

TEMPERATURAS ALTAS Y RECOMENDACIONES

Las temperaturas seguirán muy calurosas debido a la época del año y al viento cálido del este/sureste.

La población debe:

Tomar suficiente agua para mantenerse hidratada.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Permanecer en lugares frescos y ventilados.

Evitar la exposición al sol entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m.