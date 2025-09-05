Aguaceros y tormentas eléctricas afectarán varias provincias este sábado en República Dominicana

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorologia informó que este sábado una onda tropical y una vaguada estarán incidiendo en el territorio dominicano, provocando un ambiente inestable y lluvioso en gran parte del país.
AGUACEROS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS
Durante la tarde y primeras horas de la noche, se esperan aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias más afectadas serán: Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y San Juan, entre otras localidades cercanas.
Puedes leer: ¡Calor y aguaceros! El clima del viernes en República Dominicana
VIGILANCIA DE ONDA TROPICAL EN EL ATLÁNTICO
Onamet mantiene bajo vigilancia un sistema de aguaceros y tormentas eléctricas en el Atlántico tropical oriental, con un 70 % de probabilidad de convertirse en depresión tropical en los próximos 7 días.
TEMPERATURAS ALTAS Y RECOMENDACIONES
Las temperaturas seguirán muy calurosas debido a la época del año y al viento cálido del este/sureste.
La población debe:
Tomar suficiente agua para mantenerse hidratada.
Usar ropa ligera y de colores claros.
Permanecer en lugares frescos y ventilados.
Evitar la exposición al sol entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m.