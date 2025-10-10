SANTIAGO.- Las Águilas Cibaeñas han realizado dos movimientos estratégicos para fortalecer su staff de lanzadores de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), anunciando la contratación del joven derecho canadiense Eric Cerantola y el reingreso del experimentado abridor estadounidense Randy Wynne.

Los fichajes combinan la velocidad de un prospecto de poder con la confiabilidad probada de un brazo veterano para la rotación.

"Estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida a estos dos lanzadores a nuestra organización. La estrategia es clara: sumar potencia en el relevo y consistencia en la rotación", afirmó Gian Guzmán, gerente general de las Águilas.

“La habilidad natural de Eric es innegable, mientras que contar con la probada consistencia de Randy nos da mucha tranquilidad para lanzar entradas de calidad en esta exigente liga”.

Cerantola aporta velocidad y ponches

Eric Cerantola, de 25 años y 6´5´´ de estatura, llega a la tropa amarilla para aportar velocidad e intimidación desde el montículo. Prospecto de los Reales de Kansas City (quinta ronda, 2021), posee experiencia reciente en Triple-A con los Omaha Storm Chasers en 2025.

En su arsenal destaca una recta que alcanza entre 94 y 97 millas por hora, además de una curva poderosa como lanzamiento de apoyo. El joven lanzador ha demostrado gran capacidad ponchadora, promediando 11.9 ponches por cada nueve entradas en su carrera.

“Creemos que Cerantola está listo para darnos muy buenas actuaciones como relevista”, agregó Guzmán.

Regreso de un brazo confiable

Randy Wynne, de 32 años, ha sido recontratado por las Águilas para brindar estabilidad y reforzar la rotación abridora. El veterano diestro cuenta con experiencia en Grandes Ligas en 2023 y 2025 con los Rojos de Cincinnati.

Su historial reciente con el equipo es sólido: en la serie regular de 2024 lanzó nueve entradas de solo una carrera en dos aperturas, con una formidable efectividad de 1.00.

El repertorio de Wynne incluye sinker, cutter, slider y cambio de velocidad, características ideales para lanzar en LIDOM.