Santo Domingo.- Las Águilas Cibaeñas se mantienen firmes en el liderato del campeonato de béisbol dominicano, tras su triunfo (7-3) ante Gigantes del Cibao, el domingo, mientras Toros del Este, que derrotaron a Estrellas Orientales, les siguen los pasos y se ubican en el segundo puesto.

Las cuyayas acumulan marca de once victorias y tres derrotas, mientras los Toros tienen ocho ganados y siete perdidos.

Tigres de Licey, con 7 y 8, marchan tercero, mientras Leones del Escogido (6 y 8) ocupan el cuarto escalón de la tabla, seguidos por Estrellas, con marca de 7 y 10.

El último lugar lo ocupan los Gigantes, con récord de cinco triunfos y ocho reveses.

Los Gigantes buscan superar el mal inicio de temporada, en el que perdieron sus primeros cinco enfrentamientos.